Calcio, Vado. Annullato a Borgosesia l'eurogol di Aperi, ma la moviola lascia solo rimpianti (VIDEO)

E' un Vado che tra pali colpiti ed episodi controversi è in forte credito con la dea bendata. Anche ieri i montanti hanno salvato la porta avversaria, inoltre ha destato particolare scalpore in tutto l'ambiente rossoblu il bellissimo gol realizzato da Sebastiano Aperi in sforbiciata.

L'attaccante catanese, servito da Leonardo Di Salvatore, è riuscito a perforare la porta granata in acrobazia, ma il secondo assistente ha rilevato una posizione irregolare, probabilmente di Lo Bosco, seppur non abbia di fatto influito sullo sviluppo dell'azione.