Covid 19. Il presidente Ivaldi invita a una maggiore prudenza: "Serve massima attenzione nei comportamenti, soprattutto dove non è previsto il vaccino"

Il numero dei contagi sul territorio nazionale sta andando mano a salire e anche in Liguria si sta palesando una tendenza proporzionale.

Per questo motivo è arrivato l'invito del presidente del Comitato Regionale Ligure, Giulio Ivaldi, a mantenere alta la guardia nei comportamenti all'interno e all'esterno del rettangolo verde.

"In questi giorni le fonti governative ed i mezzi di informazione evidenziano, tra l’altro, la ripresa in salita del numero delle persone contagiate dal virus Sars Covid-19 e degli effetti correlati a tale situazione. Invito tutti al preciso ed attento rispetto delle normative indicate dai Protocolli emanati dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio in materia per tutte le categorie, richiamando, se possibile, un’ulteriore massima attenzione per quelle che prevedono la partecipazione di calciatrici/calciatori per i quali non è prevista la vaccinazione come tutti i Tornei ricompresi nell’Attività di Base.

Il Presidente Dott. Giulio Ivaldi"