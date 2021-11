Mountain Bike: il Mondiale 2022 Wembo di Finale Ligure sarà presentato in Regione Liguria

Ritorna dopo lo stop forzato del 2021 la "24 ore di Finale", uno degli eventi più epici a livello internazionale, dedicato al mondo MTB.



La 22° edizione della 24H di Finale coinciderà con la 9° edizione del WEMBO, World Solo 24 hours MTB Championship 2022 , il campionato del mondo a cui parteciperanno i migliori bikers internazionali.



Finale Ligure e il suo magnifico territorio saranno protagonisti indiscussi di questo grande e atteso ritorno. In occasione della presentazione in Sala Trasparenza, alla presenza dell'assessore regionale allo sport Simona Ferro , i rappresentanti del Comitato organizzatore illustreranno i dettagli dell'evento mondiale e presenteranno la madrina del Mondiale, la genovese Gaia Ravaioli, campionessa del mondo in carica.