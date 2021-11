Ginnastica artistica: 8 medaglie per la finalese Arte Ginnastica nell'ultimo fine settimana

Torna con un bottino di ben otto medaglie e diversi buoni piazzamenti la squadra di atlete della ASD Arte Ginnastica di Finale dalla breve trasferta di Quiliano, dove nello scorso fine settimana si è tenuta la terza prova individuale per le categorie LA, LB ed LC.

Nel livello LA1 decima piazza in A2 per Nina Cancedda e quarto posto per Gaia Ronco; nel livello LA2 tre ori per Athena Pessina (A1), Alessandra Garofalo (A4) e Anna Ramò (S1).

Spostandoci invece al livello LB1 podio finalese nelle prime due piazze in A3 con Sofia Mina prima e Sofia Gilardino seconda.