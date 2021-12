Conitours in prima fila per promuovere l'outdoor in Granda [VIDEO]

C'era anche Conitours (Consorzio Operatori Turistici di Cuneo) al Villaggio della Neve organizzato sabato 27 novembre in piazza Galimberti da ATL del Cuneese.

“Conitours è sempre in prima fila – dichiara il direttore Armando Erbì -. Il nostro fine è quello di promuovere e valorizzare l'outdoor, creare pacchetti turistici per incrementare i flussi in provincia di Cuneo. Ci sono tante promozioni legate all'escursionismo come ciastre e cani da slitta, ma anche sci di fondo, biathlon e scialpinismo. Ce n'è davvero per tutti i gusti”

Per maggiori informazioni visitare il portale www.cuneoalps.it