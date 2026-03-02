Sportivo Savonese dell’Anno: incoronata l’olimpionica del tiro a volo Silvana Stanco (FOTO)

Nella Sala Rossa del comune di Savona si è svolta la tradizionale Festa dello Sportivo Savonese, riferito al 2025, manifestazione organizzata dalle Benemerite del Coni – Veterani, Azzurri d’Italia, Panathlon, Stelle al Merito Sportivo, Unasci e Special Olympics – per rendere omaggio alle eccellenze sportive del territorio. L’iniziativa coordinata dal delegato del Coni Savona, Roberto Pizzorno è stata presentata da Laura Sicco, fiduciario Coni di Savona e presidente del Comitato Stelle al merito sportivo. Alla manifestazione ha preso parte il presidente del Coni, Antonio Micillo, il sindaco di Savona, Marco Russo, insieme all’assessore allo sport, Francesco Rossello. Presenti i consiglieri regionali, Alessandro Bozzano, Jan Casella e Rocco Invernizzi.

L’ambito riconoscimento principale è stato conferito a Silvana Stanco, campionessa del mondo di tiro a volo (trap) e medaglia d’argento alle Olimpiadi di Parigi 2024, atleta delle Fiamme Gialle, residente ad Ortovero, che continua a portare in alto il nome dell’Italia e della Liguria nelle competizioni internazionali. Ha partecipato alla premiazione il Comandante provinciale della Guardia di Finanza di Savona, Colonnello Aldo Noceti insieme al Tenente Chiara Spagnolo Comandante del Nucleo Operativo del Gruppo di Savona. Alla premiazione ha partecipato il sindaco di Ortovero Osvaldo Geddo.

Tra i premiati anche Cristian Marrocu, che ha ricevuto il Premio Speranza Azzurra del Panathlon Club Carlo Zanelli Savona, riconoscimento dedicato ai giovani talenti emergenti. Spazio anche alla danza con Lara Strassera e Vittoria Borda dell’Accademia dello Spettacolo Savona, alle quali è stato conferito il Certificato di merito per l’impegno e la dedizione alla danza classica.

Il premio “Lo Sport, la mia Vita” è andato alla pluricampionessa master di nuoto Laura Losito Faucci, esempio di passione e continuità sportiva nel tempo.

Riconoscimenti anche per il settore tecnico e dirigenziale: a Emanuele Sbravati, coach della Nazionale giovanile di beach volley campione d’Europa Under 18 è andato il premio Tecnico dell’Anno; a Michele Lorenzo, presidente della Pallavolo Carcare, organizzatore del Torneo Internazionale femminile “Sempre con Noi” il Promotore Sportivo, mentre a Piero Carella, storico presidente del Legino Calcio da oltre 50 anni nell’ambito dirigenziale è stato consegnato il premio Dirigente Sportivo dell’Anno.

E’ stato un pomeriggio di celebrazione e orgoglio sportivo che conferma, ancora una volta, il forte legame tra Savona e lo sport, tra tradizione, impegno e nuovi talenti.







