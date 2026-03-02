Tennistavolo | Toirano chiude bene in C Master, Erica Siccardi in evidenza al Golden

La prima domenica del mese di marzo 2026 è stata dedicata ai giovani e agli over 40.

A Chiavari si è giocato il terzo torneo GOLDEN della Coppa Liguria 2025/2026, organizzato dal Villaggio Sport. Ben 42 i giovani partecipanti nelle varie categorie, in rappresentanza di 7 società.

Per la ASD TOIRANO ha giocato ERICA SICCARDI, che ha ottenuto risultati positivi ed è salita due volte sul podio.

Nell'Under 11 Erica si è classificata seconda, vincendo 3-0 con Vira Goncharenko e perdendo con Tetiana.

Nell'Under 21 (di fatto un Under 15 vista la giovane età delle 6 partecipanti), ERICA è stata capace di vincere tre dei cinque incontri disputati. Ha prevalso in 3 set su Viola Raggio, nuovamente in 3 set su Vira e in 4 set su Carlotta Manfrino, vincendo in rimonta un terzo parziale nel quale ha annullato sei palle set. La pongista del Toirano, la più piccola tra tutte le partecipanti alla manifestazione, ha poi perso in 3 set contro le prime due classificate Tetiana Goncharenko ed Emma Bonino.

Per quanto riguarda gli "over", si è concluso il campionato regionale di SERIE C MASTER. Le tre formazioni del Toirano, nel complesso, hanno ottenuto 13 vittorie e 15 sconfitte.

Nel girone A il Toirano "A" si è classificato secondo con 12 punti in 8 giornate. Nell'intero campionato è stato rappresentato da ARMANDO TORREGROSSA e NELLO PRUITI, i quale hanno chiuso nel migliore dei modi battendo 5-0 il Vallecrosia "A" e 4-1 l'Arma di Taggia "B", nell'ultimo turno disputato nella palestra armese.

Chiusura positiva anche per il Toirano "C", che ha terminato il girone B al terzo posto con 14 punti in 10 incontri, ad un solo successo di distanza dal primato. Anche questa formazione è rimasta immutata in tutti e quattro i concentramenti: FEDERICO OCCELLI e ANDREA MARINO hanno concluso in bellezza superando ad Arenzano col risultato di 3 a 2 sia l'Athletic Club "B" (vincitore del girone) sia l'Athletic Club "C".

Sesta posizione finale per il Toirano "B", che ha partecipato al campionato schierando, nei vari atti, sei pongisti. Nell'ultimo atto ha ceduto 0-5 all'Athletic Club "A" e 1-4 all'Athletic Club "B"; autore del punto ENRICO BESSONE, affiancato da GIULIO BURASTERO.

Per i playoff nazionali si sono quindi qualificate Vallecrosia "B" e Athletic Club "B".