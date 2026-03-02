Roller Sports Vado Ligure | Quattro medaglie agli Italiani Indoor di Pescara, coach Pittatore: "Orgoglioso dei miei ragazzi"

È di quattro medaglie il bottino della Roller Sports Vado Ligure ai Campionati Italiani Indoor andati in scena a Pescara. Gli atleti allenati da Massimiliano Pittatore e Francesco De Masis, oltre ai quattro podi conquistati, hanno collezionato numerosi piazzamenti di rilievo, confermando l’ottimo stato di forma dell’intero gruppo.

Ad aprire il medagliere è stato il bronzo di Gioele Panunzio, salito sul terzo gradino del podio nella 3000 metri a punti categoria Ragazzi.

È poi arrivata la prima medaglia nazionale per Carlo Nicoletti, protagonista di una prova di grande spessore che gli è valsa l’argento nel giro a cronometro ad atleti contrapposti nella categoria Allievi.

In campo femminile sono maturati altri due risultati di prestigio: Alessia Pittatore ha conquistato l’argento nella 5000 metri a punti categoria Junior, mentre Irene Paganelli ha centrato il bronzo sulla stessa distanza tra le Senior.

Oltre ai podi, come detto, non sono mancate prestazioni significative da parte degli atleti rossoblù: Matilde Clemente, Ginevra Maffi e Margherita Malerba nella categoria R12; Sofia Ricci e Cosimo Gorrini tra i Ragazzi; Leonardo Baccino e Mattia Pittatore negli Allievi; Elia Nisi tra gli Junior e Matteo Casadei nella categoria Senior.

Soddisfatto il tecnico Massimiliano Pittatore: «Sono molto fiero dei miei ragazzi. Abbiamo preparato con grande attenzione questo appuntamento e sono estremamente soddisfatto dei risultati ottenuti. Allenarci nel nuovo impianto di Vado Ligure è stato un valore aggiunto che ci ha aiutato a raggiungere traguardi così importanti».