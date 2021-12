Savona. Celebrato il convivio natalizio del Panathlon Club "Carlo Zanelli"

Nella serata di martedì 21 dicembre il Panathlon Club " Carlo Zanelli" di Savona ha organizzato il tradizionale convivio di Natale e per l'occasione alla presenza dell'Assessore allo Sport Francesco Rossello, il Presidente Enrico Rebagliati ha consegnato due importanti riconoscimenti: il primo riconoscimento è stato assegnato a Raffaele Arecco per i suoi 50 anni di attività all'interno del club di Savona , amico dell'ex Sindaco Carlo Zanelli è stato tra i soci fondatori del Club iscritto dal 1971 e membro del comitato del collegio dei provibiri; Rebagliati ha voluto ricordare che dietro questo importante riconoscimento vi è tutto la dedizione che Arecco ha messo nel portare avanti i valori di lealtà sportiva e della cultura sportiva che il Panathlon si è prefissato negli anni precedenti.

Durante la serata il Presidente Rebagliati ha consegnato al Cav Mattia Villardita (nominato nel mese di dicembre dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella) , un riconoscimento con la seguente motivazione " per l'impegno profuso nell'alleviare la sofferenza dei ragazzi" , "il vostro amichevole Spiderman di quartiere"; il Club Carlo Zanelli, ha voluto che fosse presente come gradito ospite della serata Mattia che mascherandosi come il famoso supereroe spiderman ha aiutato e continua ad aiutare i ragazzi giovanissimi ricoverati nei vari reparti di pediatria anche durante i mesi terribili del lockdown Mattia non si è mai tirato indietro e ha messo tutta la dedizione e il cuore in questo importante progetto.