Calcio, Finale. Dal mazzo spuntano anche Gagliano e Aroca. Il ds Rolando: "Stupiti dalla prestazione dei nostri giovani, eravamo ai minimi termini"

La trasferta di Arenzano era vista con particolare attenzione da parte della dirigenza del Finale, complice la vivacità dell'avversario e l'elenco dei disponibili ridotto ai minimi termini.

Mister Pietro Buttu ha dovuto lanciare altri due giovani, come il 2001 Aroca Cortez e Andrea Gagliano, leva 2004, ma i giallorossi hanno comunque risposto presente, espugnando 4-1 il Gambino.

Una bella soddisfazione anche per il ds Viviano Rolando.

Direttore, una vittoria di importanza cruciale.

"Eravamo un po' preoccupati, ora possiamo dirlo, per la partita di ieri. Avevamo davvero tante assenze, ma bisogna fare davvero i complimenti per i tanti ragazzi under scesi in campo. Penso ad Aroca, a Gagliano, a Gabriele Buttu, Vierci, Calligaris, Ponzo e anche ad Alessandro Debenedetti, autore di una rete fantastica di collo esterno sotto l'incrocio dei pali. Bravo il mister a dare questo tipo di filosofia alla squadra, giocandosela contro tutti partita dopo partita. Nella sosta abbiamo lavorato comunque bene, e si è visto, complice una condizione atletica di buon profilo".

Lo stesso Buttu non ha lesinato complimenti nei tuoi confronti prima della sosta natalizia.

"Soprattutto nei dilettanti sono fondamentali i giocatori e l'allenatore, poi viene la dirigenza. Noi direttori sportivi a questo livello possiamo incidere in maniera non così profonda".

Ci sono novità in merito all'arrivo di un nuovo attaccante?

"A livello di arrivi posso confermare ovviamente l'ingaggio di Aroca e il figlio di Giusi Valentino. Per quanto concerne invece la punta è difficile trovare qualcuno che possa adattarsi alle nostre caratteristiche e al nostro budget. Tanti giocatori giovani purtroppo preferiscono rimanere ai margini in D che mettersi in gioco in Eccellenza. Un'idea c'è, vedremo se ci saranno sviluppi a breve".