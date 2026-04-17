Calcio | Ca de Rissi. Cambio nei quadri dirigenziali, arrivano le dimissioni per il ds Pantaleoni

La nota del club genovese:

La società A.S.D. Ca De Rissi SG comunica di aver ricevuto le dimissioni dalla carica di Direttore Sportivo da parte del Sig. Sergio Pantaleoni.

Il Club prende atto della decisione e accetta formalmente le dimissioni, concordando sul fatto che l'interruzione del rapporto rappresenti in questo momento la scelta più opportuna per entrambe le parti e per il bene della squadra alla luce delle recenti e insanabili divergenze.

Per la prossima stagione l'obiettivo è quello di affidare il ruolo di DS a una figura in grado di interpretare i valori della Società, superare le criticità emerse nell'ultimo periodo e guardare al futuro con rinnovato entusiasmo.

La società A.S.D. Ca De Rissi SG augura al Sig. Sergio Pantaleoni un prosieguo di carriera consono alle sue aspettative, unitamente alle migliori fortune umane e professionali.

Il Presidente - Piero Graffione