Outdoor. Raddoppiati gli espositori e presenze da record: chiude in crescendo il WindFestival 2025 ad Andora

L’aria di primavera di Andora ha portato un nuovo record di presenze per l'edizione più gradita di sempre del WindFestival, la festa di sport che si avvia verso la chiusura dopo aver regalato emozioni e divertimento per tre giorni nel Ponente ligure.

“Già lo scorso anno il WindFestival aveva registrato numeri importanti - ha dichiarato il Sindaco di Andora Mauro Demichelis - e la scelta di anticiparlo alla primavera lo ha reso ancora più attrattivo per gli espositori che sono addirittura raddoppiati a vantaggio delle strutture ricettive di Andora”.

Valter Scotto di TF7 ActionSport ASD che ha organizzato questa 14ª edizione con il figlio Conan, sottolinea: “Avevamo davvero poco tempo per preparare al meglio questa sfida ma ci siamo dati da fare senza risparmio, tutta la squadra è stata fantastica e ora il risultato ci riempie di soddisfazione: grandi atleti e così tante presenze sono segnali inequivocabili del gradimento della nuova data del WindFestival”.

La prima tappa del Campionato Italiano AICW Windsurf non è stata disputata a causa delle condizioni meteo: il Comitato di Regata della FIV non ha dato il via libera poiché per tutte le tre giornate il vento è stato molto variabile per intensità e direzione. Erano attesi, fra gli altri, windsurfisti di primo piano come Matteo Iachino, tre volte campione del mondo e Blanca Alabau campionessa del mondo PWA Slalom che comunque sono scesi in acqua divertendosi mentre lo svizzero Balz Müller, virtuoso del freestyle foil, si è esibito in acrobazie spettacolari.

Fin dalla prima edizione il WindFestival promuove i valori dell’inclusione e del rispetto attraverso la pratica dello sport e il divertimento e anche quest’anno ha dato spazio alle discipline adaptive con il Windsurfing Adaptive Challenge, aperto a ogni tipo di disabilità.

L’atteso Bikini Contest è stato vinto da Francesca Bellotti eletta Miss Bikini, Ilaria Nari è Miss Wing. Rachele Siffredi, Miss Andora 2024, ha conquistato la fascia di Miss Surf, Georgia Sanguettola quella di Miss Foil, mentre Angelica Benobre è Miss Kite. Doppia fascia per Sara Berriolo eletta Miss Andora e Miss Vox Populi, ovviamente a furor di popolo. Il titolo di Mister WindFestival è invece andato a Tommaso Porro.

L’edizione 2025 del WindFestival è stata co organizzata insieme ale patrocinata dalla, dalComitato Regionale Liguria, dal, da. Si ringraziano la Guardia Costiera e tutti gli operatori commerciali che hanno sostenuto la manifestazione.