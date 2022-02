Sport 2022: Olimpiadi Invernali, Mondiali in Qatar e tanto altro

Poco meno di un mese dall'inizio dell'anno e già gli sportivi di tutto il mondo hanno l'agenda piena di appuntamenti da non perdere. Le diverse competizioni rimandate causa pandemia durante le stagioni precedenti vanno, infatti, ad aggiungersi ai tornei previsti per l'anno in corso, primi tra tutti i Mondiali di calcio in Qatar e le Olimpiadi Invernali 2022 a Pechino, oltre a numerose altre manifestazioni sportive.

Le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022

I primi incontri riguarderanno proprio la 24esima edizione delle Olimpiadi, con data di apertura 4 febbraio per la Cerimonia Ufficiale e chiusura domenica 20. I Giochi Paralimpici, invece, si svolgeranno tra il 4 e il 13 marzo.

Le Olimpiadi 2022 portano in scena interessanti specialità del mondo dello sci, quali il freestyle, lo slopestyle, lo snowboard, tutti nuovi orizzonti di uno degli sport tipici della stagione invernale. Tra le migliori star della neve, spiccano gli australiani Matt Graham e Jarryd Hughes, mentre per l'Italia competeranno, tra gli altri, Silvia Bertagna e Leonardo Donaggio, due dei nostri migliori prospetti dello sci.

La Coppa del Mondo In Qatar

Se le Olimpiadi pechinesi 2022 terranno milioni di spettatori appasionati di biathlon, salto con gli sci, pattinaggio su ghiaccio col fiato sospeso per poco più di due settimane, i tifosi del calcio hanno avranno anche loro di che saziarsi con l'apertura dei Mondiali in Qatar.

Il Paese mediorientale ospita per la prima volta nella storia un Mondiale attesissimo, che giunge dopo due anni di stagioni frenate dalla pandemia. In Qatar i preparativi per l'inizio della kermesse calcistica volgono quasi al termine, con ben otto stadi predisposti per ospitare i vari incontri. Novità assoluta di questo Mondiale è non solo la location in Medio Oriente, ma la stagione di svolgimento che è stata spostata d'inverno (dal 21 novembre al 18 dicembre) a causa delle temperature a dir poco insostenibili delle afose estati qatariane. Inoltre, gli stadi saranno equipaggiati con sofisticati impianti di aerazione per mantenere la temperatura a livelli ottimali sia per i giocatori che per gli spettatori.

Altri eventi calcistici 2022

Ma il mondo del pallone svela ancora delle novità per l'anno 2022. In Italia, infatti, riparte la Serie A e si riaccendono i riflettori sulla Coppa Italia, altra importante competizione che terminerà l'11 maggio. Tra i trofei in palio nel panorama calcistico, figura anche la Coppa d'Africa 2022: questo torneo si terrà interamente in Camerun dopo tre anni di estenuanti rinvii.

Il calendario degli eventi calcistici non si esaurisce qui: a febbraio ripartono anche gli ottavi della UEFA Champions League che culminerà con la finale da disputarsi il 28 maggio a San Pietroburgo.

Per quanto riguarda il calcio rosa, la nazionale femminile disputerà gli Europei durante il mese di luglio, dal 6 al 31, in Inghilterra. Sempre nell'orizzonte del calcio femminile, segnaliamo la ripresa della Serie A con la Juventus in testa. Infine, gli appasionati non mancheranno di seguire l'edizione della UEFA Women's Champions League.

A tutto gas con i GP 2022

Nel mondo dei motori, il 2022 rappresenta un periodo ricchissimo di eventi. Primo tra tutti, il Mondiale di F1 che riprende il 20 marzo dal GP in Bahrein. Novità della competizione saranno il nuovo regolamento e la presenza di monoposto di nuova generazione. Occhi puntati sulla Ferrari che dovrà rompere l'asse Red Bull-Mercedes che si è consolidato nella passata stagione, vinta da Max Verstappen.

Per i patiti delle due ruote, invece, l'appuntamento da segnare in agenda cade il 6 marzo con l'avvio del Gran Premio del Qatar a Losail. La precedente edizione 2021 è stata vinta dall'italiano Fabio Quartararo grazie al connubio Bagnaia-Ducati: è da qui che si riparte per tutti gli aspiranti al podio di quest'anno.

Gli Europei di pallacanestro

Da ricordare l'inizio degli Europei di Pallacanestro dal 1o al 18 settembre 2022. Questa manifestazione si terrà congiuntamente tra Italia, Germania, Georgia e Repubblica Ceca e si baserà sull'eliminazione diretta. La fase finale del torneo tra le prime quattro squadre di ogni girone si svolgerà, poi, a Berlino dal 10 al 18 settembre.

La Nazionale azzurra sarà impegnata del Girone C al Forum di Assago, mentre l'attesissimo incontro con la squadra greca è stabilito per il 3 settembre. Sky Sport assicura la copertura degli incontri, mentre sul sito della FIBA è possibile prendere visione dell'intero calendario di Eurobasket 2022.

Ciclismo: i più grandi Giri del 2022

Spostando l'attenzione al mondo del ciclismo, segnaliamo la Milano-Sanremo che si svolgerà il 19 marzo, mentre oltralpe si terranno il Giro delle Fiandre il 3 aprile, la Parigi-Roubaix il 17 e la Liegi-Bastogne-Liegi il 24. Sempre in Francia, i riflettori si sposteranno sul famoso Tour de France, in programma dal 1o luglio al 21 agosto.

Tornando in casa, sarà la volta del Giro d'Italia, manifestazione che avrà luogo tra il 6 maggio e l'11 settembre. Ad ottobre si torna a seguire il ciclismo con il Giro di Lombardia, calendarizzato all'8 ottobre. Infine, la Vuelta di Spagna terrà gli appassionati impegnati dal 19 agosto all'11 settembre.