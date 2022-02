Calcio, Eccellenza. Il regolamento playoff e playout. Una domenica di stop dopo il termine della prima fase

GIRONE PLAY – OFF PROMOZIONE AL CAMPIONATO DI SERIE “D” 2022/2023

I play off del Campionato di Eccellenza si articoleranno in un girone unico composto da 10 squadre che verrà disputato con gare di sola andata.

Le Società classificatesi al primo e secondo posto di ciascun girone del Campionato, nonché la migliore terza classificata, disputeranno cinque gare in casa e quattro gare in trasferta;

la peggior terza classificata e le Società classificatesi al quarto e quinto posto di ciascun girone del Campionato disputeranno quattro gare in casa e cinque in trasferta.

La migliore tra le due terze classificate di ciascun girone verrà identificata, nell’ordine, dai seguenti criteri:

1. miglior quoziente punti (punti/numero gare) ottenuto nella stagione regolare;

2. miglior punteggio nella coppa disciplina ottenuto nella stagione regolare;

3. sorteggio. La squadra classificata al primo posto al termine del girone di play off è promossa al Campionato Nazionale di Serie “D”.

La squadra classificata al secondo posto al termine del girone di play off parteciperà, unitamente alle altre seconde classificate dei gironi di Eccellenza agli spareggi nazionali.

In caso di parità di punti fra due squadre al primo posto, verrà disputata una gara di spareggio: la vincente sarà classificata al primo posto e la perdente sarà classificata al secondo posto.

In caso di parità di punti fra tre o più squadre al primo posto si procederà alla compilazione di una graduatoria tra le stesse che terrà conto nell’ordine:

a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra le squadre interessate;

b) della differenza fra reti segnate e subite nei medesimi incontri;

c) della differenza fra reti segnate e subite nell’intero Campionato;

d) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;

e) del sorteggio.

La 1° e la 2° in graduatoria disputeranno una gara di spareggio: la vincente sarà classificata al primo posto e la perdente sarà classificata al secondo posto.

In caso di parità di punti tra due squadre al secondo posto si procederà ad una gara di spareggio: la vincente sarà classificata al secondo posto e la perdente sarà classificata al terzo posto.

In caso di parità di punti fra tre o più squadre al secondo posto si procederà alla compilazione di una graduatoria tra le stesse che terrà conto nell’ordine:

a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra le squadre interessate;

b) della differenza fra reti segnate e subite nei medesimi incontri;

c) della differenza fra reti segnate e subite nell’intero Campionato;

d) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;

e) del sorteggio. La prima e la seconda della graduatoria disputeranno una gara di spareggio: la vincente sarà classificata al secondo posto e la perdente sarà classificata al terzo posto.

GIRONE PLAY – OUT RETROCESSIONE AL CAMPIONATO DI PROMOZIONE 2022/2023

I play out del Campionato di Eccellenza si articoleranno in un girone unico composto da 10 squadre che verrà disputato con gare di sola andata. Le Società classificatesi al sesto e settimo posto di ciascun girone del Campionato, nonché la migliore ottava classificata, disputeranno cinque gare in casa e quattro gare in trasferta; la peggior ottava classificata e le Società classificatesi al nono e decimo posto di ciascun girone del Campionato disputeranno quattro gare in casa e cinque in trasferta.

La migliore tra le due ottave classificate di ciascun girone verrà identificata, nell’ordine, dai seguenti criteri:

1. miglior quoziente punti (punti/numero gare) ottenuto nella stagione regolare;

2. miglior punteggio nella coppa disciplina ottenuto nella stagione regolare;

3. sorteggio.

La squadra classificatesi all’ultimo, penultimo e terzultimo posto al termine del girone di play out retrocederanno nel campionato di Promozione – in caso di parità tra due o più squadre verranno applicati i disposti dell’art. 51 delle N.O.I.F.. Eventuali ulteriori retrocessioni che potranno essere determinate per soddisfare i meccanismi di promozione e retrocessione (si rimanda al Comunicato Ufficiale n. 28 del 21.10.2021), come individuato nelle ipotesi

d) (una ulteriore retrocessione),

e) (due ulteriori retrocessioni),

f) (tre ulteriori retrocessioni)

g) (quattro ulteriori retrocessioni) degli stessi, saranno definite dalle posizioni in classifica determinatesi al termine del girone di play out, ferma restando l’applicazione dell’art. 51 delle N.O.I.F. per determinare una retrocessione diretta in caso di parità di punteggio tra due o più squadre.

DATE DI SVOLGIMENTO DELLE GARE DI PLAY OFF E PLAY OUT

I due gironi del Campionato Regionale di Eccellenza maschile termineranno domenica 20 febbraio 2020;

Eventuale spareggio per determinare la retrocessione diretta verrà disputato domenica 27 febbraio 2022;

I play off e play out verranno disputati con il seguente calendario:

1° giornata: 06 marzo 2022

2° giornata: 13 marzo 2022

3° giornata: 20 marzo 2022

4° giornata: 27 marzo 2022

5° giornata: 03 aprile 2022

6° giornata: 10 aprile 2022

7° giornata: 24 aprile 2022

8° giornata: 01 maggio 2022

9° giornata: 08 maggio 2022

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA: ARTICOLO 19 – ESECUZIONE DELLE SANZIONI GARE DI PLAY OFF E PLAY OUT

In relazione alle gare di play off e play out di prossimo inizio, si ritiene opportuno riportare quanto prevede in merito l’articolo 19 comma 8 del Codice di Giustizia Sportiva:

8. Per le sole gare di play‐off e play‐out della LND:

a) le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia;

b) la seconda ammonizione e l’espulsione determinano l’automatica squalifica per la gara successiva, salva l’applicazione di più gravi sanzioni disciplinari.

La seconda ammonizione nelle gare di play‐off e play‐out dei campionati nazionali della Divisione calcio a cinque non determina l’automatica squalifica.

Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play‐off e play‐out devono essere scontate, anche per il solo residuo, nelle eventuali gare di spareggio‐promozione previste dall’art. 49, lett. c), punto 1), sesto capoverso delle NOIF o, nelle altre ipotesi, nel campionato successivo, ai sensi dell'art. 21, comma 6.