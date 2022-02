Vela: premiati i vincitori del "Trofeo Invernale Varazze"

Alberto Anastasi nella Classe Derive e Antonio Pedone/Luca Ruggeri nella Classe Star, si sono aggiudicati il "Trofeo Invernale Varazze" 2021-2022, diventato ormai un appuntamento fisso per gli amanti delle competizioni veliche. E, "dulcis in fundo"… Alberto Anastasi è anche stato scelto dalla "Dea bendata" quale vincitore del "Premio Perseverance", un monopattino elettrico messo in palio dalla LNI Sezione di Varazze, organizzatrice della manifestazione, con estrazione riservata solo agli atleti della classe Derive, che hanno partecipato ad almeno sei prove valide.

Nel pomeriggio di domenica 20 febbraio 2022 in via dei Tornitori n.10, nella darsena del porto turistico varazzino, davanti alla sede della locale sezione della lega Navale Italiana, alla presenza dell’Assessore Mariangela Calcagno, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale, della D.ssa Rachele Limosani, Responsabile commerciale e marketing della Marina di Varazze, di Elio Spallarossa e Giuseppe Verdi, responsabili dell’Ente velico organizzatore, si è tenuta la cerimonia di premiazione del "Trofeo Invernale Varazze" 2021-22, aperto a tutte le Derive (escluso Optimist) e alla Classe Star.

Non avendo potuto disputare le due prove previste nella giornata di recupero, a causa della bellissima giornata con un caldo sole primaverile e l’assenza di "Eolo" il re o dio del vento, altrove impegnato, il podio di questa edizione del "Trofeo Invernale Varazze", se lo sono aggiudicati i primi tre in classifica al 30.01.2022 dopo l’ottava prova, premiati da Elio Spallarossa, Verdi Giuseppe, Mariangela Calcagno e Rachele Limosani.





Ed ecco pertanto la Classifica finale:

- Classe Derive: 1° Anastasi Alberto - Laser STD - LNI Varazze; 2° Matteo Monegat - LNI Varazze - Laser STD; 3° Michelangelo Vacchio - Varazze Club Nautico - Laser Radial.

- Classe Star: 1° Antonio Pedone e Luca Ruggeri - Club Nautico Loano; 2° Angelo Pedone e Alberto Pedone - LNI Varazze; 3° Andrea Godino - Club Nautico Loano.

Al termine della premiazione e dopo che il Presidente Elio Spallarossa ha dato a tutti i presenti appuntamento al "Trofeo Invernale Varazze" 2022-2023, è seguito un apprezzato rinfresco, gentilmente offerto dagli organizzatori.