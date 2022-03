Calcio, Sanremese. Marcello Panuccio è il nuovo club manager matuziano

La Sanremese Calcio comunica che i signori Marcello Panuccio e Gabriele Giannini, già all’interno del nostro organigramma da inizio stagione in qualità di Responsabile area Scouting e di Responsabile dell’area tecnica del Settore Giovanile, assumeranno con decorrenza immediata anche gli incarichi di Club Manager (Panuccio) e di Direttore Tecnico (Giannini).



Nell’ottica di crescita dell’intera struttura dirigenziale, con questa decisione la società biancoazzurra intende potenziare la cura e la gestione di ogni aspetto della vita del club.



Mantenendo rispettivamente l’area Scouting e la direzione tecnica del Settore Giovanile, da oggi Panuccio e Giannini continueranno ad operare con funzioni di coordinamento, riservando un’attenzione maggiore alla prima squadra. Una scelta strategica fortemente voluta dal presidente Alessandro Masu che dimostra quanto la Sanremese creda nell’unione e nella sinergia tra staff, squadra, settore giovanile e territorio.



L’obiettivo è quello di creare un brand Sanremese ancora più forte, che miri a confrontarsi in maniera sempre più competitiva con il mondo del calcio non solo dei dilettanti, ma anche di quello professionistico.