Vedere Mykola Bablyuk sbucare dagli spogliatoi del "Brin" con la bandiera ucraina sulle spalle ha toccato non poco il pubblico accorso ieri pomeriggio a Cairo Montenotte per assistere al primo incontro playoff tra i gialloblu e il Finale.

Un lungo applauso ha accompagnato il centrocampista ex Entella, ultimo a entrare in campo, per tutto il percorso fino a sotto le tribune, dove, con la fascia di capitano, ha ricevuto il sostegno e l'affetto degli spettatori e di entrambe le compagini.