Canottaggio: tante soddisfazioni a Candia per Velocio, Argus e Rowing

La Liguria remiera fa il pieno di medaglie a Candia in occasione del primo Meeting Nazionale di Società, Master e Universitari.

La Velocior Spezia conquista un successo con i cadetti Leonardo Burzi e Francesca Torri, l'allievo C Giacomo Guano (primo anche nel doppio misto Pullino con Mauro Mosetti), l'allievo B Elia Lucilli (oro anche in coppia con Giacomo Roffo).

Lorenzo Caperoni, Manuel Battista Tosi, Aldin Apuzzo e Oscar Canale tagliano il traguardo al primo posto per la Canottieri Argus nel 4 di coppia Allievi B2 e nei doppi (Caperoni-Canale e Apuzzo-Tosi) così come le compagne Bianca Bernardi (oro anche nel singolo) e Michelle Castania nel 2 di coppia Allieve B2.

Vittorie per il Rowing Club Genovese nel doppio Cadetti grazie a Edoardo Torre e Jacopo Pinna, nel doppio Allievi C con Olivia Lattanzio e Greta Pozzobon, nel 4 di coppia Cadetti con Michele Vallarino, Edoardo Torre,



Filippo Ceccaroni e Jacopo Pinna, nel doppio Allievi C con Francesco Bottero e Pietro Coppa.

E' leader di gara anche il 4 di coppia misto Rowing-Velocior con Greta Pozzobon, Olivia Lattanzio, Marta Boschi e Caterina Pedemonte.

Il cadetto Michelangelo Malinconico è primo per la LNI Savona, così come Paola Maria Malinconico nel 7,20 Allieve C. La Canottieri Sampierdarenesi va a segno nel doppio Cadetti misto Volontari Garda con Roberto Terranova e Antonio Taranto. Terranova vince anche nel singolo Cadetti. Dario Pauselli e Francesca Brena portano lo Speranza Pra' all'oro nel 7,20 Allievi B2, così come il doppio Allievi C di Samuele Zedda e Filippo Traverso.

Elena Sofia Cioni raggiunge la prima posizione nel singolo Allievi C con la Canottieri Sanremo.

Oro anche per la LNI Sestri Ponente grazie alla performance di Alice Lauletta, da applausi anche nel doppio con Gaia Caterisano della Canottieri Cernobbio.

Nel prossimo week end sarà il campo di regata di Genova Pra' a esser al centro dell'attenzione nazionale con il Meeting di Società e Master area Nord.