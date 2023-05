Pallanuoto. Len Euro Cup, Bper Rari Nantes a testa altissima nonostante il ko in finale con il Vasas. Angelini: "Ha vinto la squadra più forte, ora subito proiettati al Quinto per riprenderci un posto in Europa" (VIDEO)

Alla vigilia della finale di ritorno di Len Euro Cup, tutti i pronostici erano dalla parte del Vasas, che in una piscina Komjadi letteralmente infuocata è riuscito a conquistare un trofeo europeo che mancava da ormai vent'anni.

Il 15-7 finale non cancella però quanto di buono fatto dalla Bper Rari Nantes Savona in questo cammino europeo, con una finale conquistata a undici anni di distanza dall'ultima volta.

"Ha vinto la squadra più forte - sottolinea il tecnico biancorosso Alberto Angelini al termine della gara - che si è trovata fuori dalla Champions solo per aver incontrato il Brescia sul suo cammino. Restano il percorso straordinario di questo gruppo e l'orgoglio di aver rappresentato Savona in un evento di questo calibro, ora testa subito al Quinto per andarci a conquistare nuovamente un posto in Europa"