Rugby. La stagione volte al termine, il Savona in campo a Novara

Nell’ultimo fine settimana del mese di aprile spiccano ovviamente i confronti della Serie A. Dopo il derby fra CUS Genova e Pro Recco, impegnate nella lotta per evitare la retrocessione immediata, l’incertezza rimane ancora attiva. Potrebbe ancora risultare insufficiente anche questa giornata per chiarire definitivamente la situazione su chi scendera’ direttamente in Serie B, e chi invece delle due squadre liguri potra’ cimentarsi nei play out. Differenze minime dividono i due club e i due test in programma saranno seguiti con attenzione dai relativi appassionati. Il CUS sara’ di scena sul difficile campo di Biella, mentre la Pro Recco sfiderà il sempre temibile Settimo Torinese al CarliniBollesan di Genova. Proseguono anche i Campionati di Serie B con il Savona in gara a Novara, e la Serie C con i due gironi, uno per la promozione in Serie B, l’altro per conquistare la Coppa Mare & Monti. Importante sfida di ritorno nei barrages nazionali a Livorno per gli Under 17 delle Province dell’Ovest, sconfitte pero’ pesantemente a Genova nel test dell’andata.

CAMPIONATI STUDENTESCHI PROVINCIALI REGIONALI

Questa mattina allo stadio CarliniBollesan di Genova si è giocata la finale regionale della categoria dei Cadetti. Le due compagini si sono confrontate con squadre a sette atleti ed hanno messo in mostra brio e tanta voglia di gareggiare offrendo anche qualche spunto spettacolare.La vittoria finale è andata all’Istituto Comprensivo Sestri Ponente(GE) sull’intraprendente team dell’Istituto Comprensivo di Pietra Ligure (SV). 90 a 27 il risultato finale della partita diretta da Davide Poggi, arbitro del Gruppo F.I.R. Liguria.

SERIE A GIRONE 1 (X GIORNATA RIT.) domenica h. 15,30

AIRCOM Pro Recco – Tk GROUP VII Torino (Carlini-Bollesan di Genova, arb. Lorenzo Negro di Modena)

Biella – CUS Genova (Stadio del Rugby di Biella, arb. Vagnarelli D.)

A.S.R. Milano – Amatori Alghero

Parma – Parabiago

PROMOTICA I Centurioni – CUS Milano

Noceto in sosta

CLASSIFICA: Parabiago punti 73, Noceto 61, I Centurioni 58, CUS Milano 57, A.S.R. Milano 50, VII Torino e Parma 47, Biella 46, Alghero 31, Pro Recco e CUS Genova punti 14.

SERIE B GIRONE 1 (IX GIORNATA RIT.) domenica h. 15,30

PROBIOTICAL Amatori Novara – Savona (Laurenti di Novara, arb. Rossi J.)

Ivrea – Bergamo

Olbia – Tutto Cialde Lecco

Varese – Piacenza

Amatori&Union Milano – Unione Monferrato

Amatori Capoterra in sosta

CLASSIFICA: Unione Monferrato punti 78, Amatori&Union Milano 73, Capoterra (*) 58, Lecco (*) 57, Bergamo 53, Piacenza 46, Savona 32, Ivrea 23, Varese 21, Olbia e Novara punti 12.

(*): da recuperare

SERIE C PROM. G. 4 (VI GIORN. RIT.) domenica h. 15,30

DR FERROVIARIA Spezia – Province dell’Ovest (Pieroni di La Spezia, arb. Grondona M.)

San Mauro – Biella cad.

Volpiano – Rho

Rivoli – Stade Valdotain

CLASSIFICA: Rho punti 60, Stade Valdotain 49, San Mauro 39, Rivoli 30, RC Spezia 28, Biella cad. (*) 12, Volpiano 11, Province dell’Ovest (*) punti 8.

(*): da recuperare

SERIE C POULE 1 INTERREGIONALE (RECUPERO) COPPA MARE E MONTI domenica h. 15,30

UR Riviera – CUS Genova cad. (Pino Valle di Imperia arb. Scopelliti L.)

CLASSIFICA: Amatori Genova punti 36, CUS Genova cad. (*) 30, Lions Tortona 26, CUS Piemonte Orientale 25, UR Riviera (*) 16, Alessandria punti 2.

(*): da recuperare

UNDER 17 BARRAGE FASE NAZIONALE – RITORNO sabato h. 18,00

Livorno – Province dell’Ovest (Maneo di Livorno, arb. Olivi D.)

UNDER 17 GIRONE A (II GIORN. RITORNO) sab. h. 16,30

Stade Valdotain – CUS Genova (Comunale di Sarre (AO), arb. Origlia A.)

Biella – URP Alessandria

CLASSIFICA: Stade Valdotain e CUS Genova punti 15, Biella 10, URP Alessandria punti 1.

UNDER 17 GIRONE B (IV GIORNATA)

Cuneo Pedona – Savona (sabato h. 16,30 Comunale di Cuneo, arb. Mencarelli A.)

Province dell’Ovest n.2 – UR Riviera (domenica h. 13,00 Pieroni di La Spezia, arb. Cassinelli I.)

Volvera – Rivoli (RINVIATA D’UFFICIO)

CLASSIFICA: UR Riviera punti 15, Cuneo Pedona 10, Rivoli e Savona 7, Volvera 5, Province dell’Ovest n.2 punti 1.

UNDER 15 III FASE CONSOLIDAMENTO (XX GIORNATA)

UR Riviera – CFFS Vespe Cogoleto (sabato h. 16,30 Comunale di Sanremo (IM), arb. Scopelliti L.)

ATTIVITA’ DI PROPAGANDA UNDER 7/9/11

Sabato dalle ore 10:30 al Campo Calcagno di Cogoleto (org. CFFS Vespe Cogoleto): CFFS Vespe Cogoleto, Pol. CAP&S, Province dell’Ovest, Savona