Atletica Val Lerrone: arrivano già tre titoli Regionali, primo posto per Bonora, Reghin e Cusato

"Ringraziamo il CSI per le parole di elogio espresse in occasione del Trofeo di Casanova e nel presentare la classifica dei vincitori - hanno dichiarato il presidente Andrea Verna che allena con il l tecnico Adina Navradi - Siamo soddisfatti dei risultati raggiunti a pochi mesi dalla fondazione. Tre titoli Regionali non sono un traguardo fortuito, ma fanno parte di un lungo percorso di crescita di atleti che seguiamo come allenatori, in alcuni casi, da molti anni e che meritano questi titoli per l'impegno profuso che ha permesso al loro talento di esprimersi. E come sempre la medaglia del singolo è gioia per il gruppo. C'è ancora molta strada da fare, ci attendono nuove sfide, magari anche i nazionali. Impegni che affrontiamo con entusiasmo fedeli all'impegno di attuare la nostra #atleticacolsorriso".