Iscritti 26 ilca 4 e 26 ilca 6, vento da 30° intensità da 20/23 nodi, mare formato. Segreteria ben organizzata, gommoni alaggio dallo scivolo e le barche sulla spiaggia adiacente al porto dove è situata la sede. In mare oltre agli 8 gommoni accreditati degli allenatori, il CdR aveva a disposizione 5 gommoni d'assistenza oltre a 2 gommoni posa boe 1 contro-starter e pilotina del CdR.

Tutti i mezzi provvisti di radio vhf. Si sono disputate 2 prove in quanto inizialmente aravano sia barca comitato che contro starter; termine della manifestazione ore 14,30 per agevolare su Genova e levante. Alcuni ritiri per rottura albero o boma e alcuni leggerini ilca 4.

Le due flotte di ottimo livello con un solo UFD e tutte partenze allineate e agguerrite.

Essendo le condizioni di vento e mare la Giuria ha stazionato sulla boa 3 di poppa da osservattore e in collaborazione con il CdR.

Classifica ILCA 4 - ILCA 6