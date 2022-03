Calcio. Promozione, tutti in campo alle 15:00: occhi puntati su Bragno-Legino, trasferte savonesi per Voltrese e Praese

Una poltrona per... tre!

Serrà Ricco, Praese e Voltrese restano in piena bagarre per la promozione in Eccellenza e il calendario odierno non dovrebbe creare, almeno sulla carta, troppi problemi alle formazioni genovesi che guidano il campionato.

La squadra di Repetti, dopo la cinquina rifilata al Ceriale, ospita il Via dell'Acciaio, mentre gialloblu e biancoverdi sbarcheranno nel savonese, facendo vista a Celle e Veloce.

Circolino rosso su Bragno-Legino: al "Ponzo" in palio punti pesantissimi per allontanare i playout (la squadra di Monte) e avvicinare i playoff (i ragazzi di Tobia).

Il resto del programma prevede lo "spareggio" per la salvezza diretta tra Baia Alassio e GolfoDianese, Camporosso-Ceriale e Vallescrivia-Borzoli.

Livescore su Svsport.it