Pallapugno: anche il campionato di C2 è pronto al via, ecco squadre e calendario

La Serie C2 di pallapugno comincerà tra il 30 aprile e il 2 maggio. Il quarto campionato italiano organizzato dalla Fipap sarà composto da 19 formazioni, suddivise in due gironi: 18 i turni della regular season, che si concluderà mercoledì 17 agosto.

Nel Girone A sono state inserite: Augusto Manzo A, Caraglio, Ceva, Don Dagnino, Merlese, Neivese, Prodeo, San Leonardo e Subalcuneo. Nel Girone B si daranno battaglia: Augusto Manzo B, Bormidese, Don Dagnino, Gottasecca, Monticellese, Murialdo, Peveragno, Pro Paschese, Ricca e Speb.

Nella prima parte del campionato le squadre si affronteranno in gironi all'italiana con gare di andata e ritorno. Nella seconda fase, le prime otto classificate di ciascun girone accederanno agli ottavi di finale secondo i consueti abbinamenti (prima A-ottava B, seconda A-settima B, terza A-sesta B, quarta A-quinta B, prima B-ottava A, seconda B-settima A, terza B-sesta A, quarta B-quinta A) con gara unica sul campo della migliore classificata al termine della prima fase.

I quarti di finale e le semifinali, invece, si giocheranno al meglio delle tre partite con l'eventuale spareggio sempre sul campo della migliore classificata al termine della prima fase. Anche la finale si disputerà con gare di andata, ritorno ed eventuale spareggio in campo neutro.

Le partite della prima fase del campionato e quelle degli ottavi e dei quarti di finale si giocheranno ai nove, mentre semifinali e finale arriveranno agli undici. Saranno promosse alla Serie C1 2023 le due squadre finaliste del campionato.

Coppa Italia: la prima classificata di ciascun girone al termine della regular season sarà ammessa alla finale di Coppa Italia che andrà in scena 28 agosto, alle 16.30, nello sferisterio di Bormida.



Norme per tutti i campionati

SERIE C2 Girone A - Calendario 2022

SERIE C2 Girone B - Calendario 2022

SERIE C2 - Regolamento 2022

SERIE C2 - Le squadre