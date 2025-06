Calciomercato. Colpo da Serie C per il Celle Varazze, ufficiale l'arrivo dal Lecco di Luca Stanga

E' sicuramente un gran colpo quello portato a termine dal Celle Varazze.

Coperto tra l'altro con sapienza dalla dirigenza biancoblu.

Il direttore Barletta ha infatto concluso l'ingaggio di Luca Stanga, ex capitano della Primavera del Milan, nell'anno scorso titolarissimo del Lecco in Serie C con 34 presenze all'attivo.

"Difensore centrale tecnico e veloce classe 2002 - scrive il club - Luca ha fatto tutta la trafila delle giovanili dell'A.C. Milan indossando la fascia da capitano della Primavera rossonera e esordendo in Serie A nella stagione 2021-22 culminata con la vittoria dello Scudetto.

La Società tutta gli dà il più caloroso benvenuto augurandogli buona fortuna in maglia biancoblu".

Sul fronte arrivi sembrano in dirittura di arrivo anche gli ingaggi di Luca Donaggio, ex punta del Vado, e i centrocampisti Gabriele Balan e Mirko Bortoletti, nell'ultima stagione nelle fila rispettivamente di Lavagnese e Vogherese.