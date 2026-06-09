Le Vele Alassio: musica, stile e nightlife!

Un nuovo fine settimana all’insegna dell’intrattenimento attende il pubblico de Le Vele Alassio, da sempre punto di riferimento per chi desidera vivere le notti della Riviera tra musica, eleganza e divertimento.



Venerdì 12 giugno — ore 23:00 — FEELINGS

Ad aprire il weekend, venerdì dalle ore 23:00, sarà Feelings, il party dedicato alle sonorità Afro House e Indie Dance, due generi che hanno conquistato i migliori club e dancefloor internazionali. Un appuntamento pensato per chi ama ritmi coinvolgenti, contaminazioni elettroniche e atmosfere sofisticate. In consolle si esibirà Leo Gira, protagonista dei più esclusivi eventi di Cortina e non solo, affiancato dal DJ bulgaro Silver Ivanov e dal resident DJ Francis Key, per una notte caratterizzata da un sound ricercato e da un’energia travolgente.



Promozioni della serata:

- Ingresso gratuito per chi è in lista durante la prima ora

dall'apertura dell'evento.

- Ticket d'ingresso: € 15,00 con consumazione inclusa. Acquistabile

online in anticipo, valido per chi entra entro mezzanotte.

- Ticket (Salta Coda - 1st Release): € 20,00 con consumazione inclusa.

Acquistabile online in anticipo, valido per tutta la durata dell'evento.

- Tavoli a bordo pista: Per arrivi entro le 00:30: € 100,00 di sconto

sulla prima bottiglia.

- Tavoli Club: Per arrivi entro l'01:00: € 50,00 di sconto sulla prima

bottiglia.



Sabato 13 giugno — ore 23:00 — STYLHERTZ

Sabato sera, sempre dalle ore 23:00, sarà protagonista Stylhertz, l’evento che unisce sound contemporaneo, stile e atmosfere internazionali in una notte tutta da vivere. Con il claim “Where Music Meets Style”, Stylhertz rappresenta un punto d’incontro tra musica, tendenze e intrattenimento, dando vita a un’esperienza capace di coinvolgere un pubblico sempre più attento alle nuove sonorità e al lifestyle contemporaneo. In consolle si esibirà Judici, pronto a guidare il dancefloor per tutta la notte con una selezione musicale raffinata ed energica.



Promozioni della serata:

- Ingresso gratuito per chi è in lista durante la prima ora

dall'apertura dell'evento.

- Ticket d'ingresso: € 15,00 con consumazione inclusa. Acquistabile

online in anticipo, valido per chi entra entro mezzanotte.

- Ticket (Salta Coda - 1st Release): € 20,00 con consumazione inclusa.

Acquistabile online in anticipo, valido per tutta la durata dell'evento.

- Tavoli a bordo pista: Per arrivi entro le 00:30: € 100,00 di sconto

sulla prima bottiglia.

- Tavoli Club: Per arrivi entro l'01:00: € 50,00 di sconto sulla prima

bottiglia.



Simbolo delle notti estive della Riviera, Le Vele continua a distinguersi per la qualità della sua proposta, l’atmosfera esclusiva e una programmazione musicale sempre attenta alle tendenze del momento. L’estate entra nel vivo e il weekend de Le Vele Alassio è pronto ancora una volta a regalare due appuntamenti imperdibili, confermandosi tra i protagonisti della movida ligure.



Le Vele Alassio è attenta al territorio: sono previsti prezzi agevolati per i lavoratori del settore dell’accoglienza delle province di Savona e Imperia. Anche i residenti di Alassio, Albenga, Laigueglia e Andora possono usufruire di tariffe speciali.



È consigliata la prenotazione per usufruire di agevolazioni sull’ingresso, con priorità riservata ai clienti con tavolo, così da garantire la migliore esperienza possibile.



Let the magic of Le Vele surprise you! Ti aspettiamo!







Le Vele Alassio presents Feelings - Friday, 12th June 2026



Come to Feel the Rhythm!



Friday, 12th June 2026

From 11pm till late

Live music from 7pm



LE VELE ALASSIO

presents

FEELINGS

Season Preview

Part 3





LINE UP

Leo Gira

Silver Ivanov

Francis Key



DETAILS

- Dress Code: Elegant & Cool

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Free shuttle service from Alassio railway station



DETTAGLI

- Abbigliamento: Elegante & Cool

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio



Evento Xceed:

https://xceed.me/it/alassio/event/le-vele-alassio-presents-feelings-friday-12th-june-2026/233243/channel/le-vele







Le Vele Alassio presents Stylhertz - Saturday, 13th June 2026



Where music meets style!



Saturday, 13th June 2026

From 11pm till late

Live music from 7pm



LE VELE ALASSIO

presents

STYLHERTZ





LINE UP

Judici



DETAILS

- Dress Code: Stylish

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Free shuttle service from Alassio railway station



DETTAGLI

- Abbigliamento: Stylish

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio



Evento Xceed:

https://xceed.me/it/alassio/event/le-vele-alassio-presents-stylhertz-saturday-13th-june-2026/233790/channel/le-vele







Per saperne di più e per prenotare visita:

https://bit.ly/LeVeleAlassioEvents



INFO & RESERVATIONS

+39 327 97 20 920

+39 328 28 28 721