Pallapugno | 29 squadre e otto gironi, ecco il calendario dei Promozionali

In arrivo anche il campionato dei promozionali di pallapugno. Nel calendario della prima fase sono state inserite 29 squadre suddivise in otto gironi.



Girone A: Don Dagnino, Pompeiana, Prodeo Chiusavecchia e Taggese.

Girone B: Amici del Castello A, Amici del Castello B e Pieve di Teco.

Girone C: Centro Incontri Gallese, Speb, Subalcuneo e Valle Grana Caraglio.

Girone D: Castellettese, Merlese, Peveragno e Pro Paschese.

Girone E: Albese, Ricca A, Ricca B e Ricca C.

Girone F: Canalese A, Canalese B e Monticellese.

Girone G: Augusto Manzo, Cortemilia e Pro Spigno.

Girone H: Alta Langa A, Alta Langa B, Ceva e Gottasecca.

Al termine della prima parte del campionato, le prime due classificate di ogni girone accederanno al tabellone finale per la conquista del titolo.



COPPA ITALIA: le prime classificate di ogni girone al termine della prima fase del campionato si qualificheranno in due raggruppamenti di semifinale che si svolgeranno il 31 luglio a Ceva (per i gironi A, B, C e D) e ad Alba (per i gironi E, F, G e H). Le vincenti approdano alla finale in programma sabato 29 agosto, alle 11, a Madonna della Pasco.



Norme per tutti i campionati

PROMOZIONALI - Calendario 2026

PROMOZIONALI - Regolamento 2026