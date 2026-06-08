Softball | Eagles, vittoria contro il Novara e impresa sfiorata nella penultima giornata

Il Porta Mortara Novara è arrivato in riviera con il titolo di campione regionale in carica, anni di successi alle spalle e l’abitudine a confrontarsi con le migliori squadre d’Italia. Proprio per questo, quanto accaduto domenica 31 maggio 2026 sul diamante del Campo Viola, a Finale Ligure, assume un significato ancora più speciale. Negli ultimi sei anni il Porta Mortara Novara ha quasi sempre dominato il proprio girone e, anche quando non è riuscito a conquistarlo, ha chiuso nelle primissime posizioni.

Attualmente secondo in classifica e reduce da una vittoria contro la capolista, il Novara si è presentato in Liguria con il ruolo di favorita. Dall’altra parte del campo, però, c’era una squadra che negli ultimi mesi ha imparato a credere sempre di più nelle proprie possibilità.



GARA 1, EQUILIBRIO E IMPRESA SFIORATA

La prima partita racconta fin da subito una sfida equilibrata. Le Eagles scendono in campo senza timori, rispondendo colpo su colpo alle quotate piemontesi. Il cerchio di lancio trova progressivamente il proprio ritmo, mentre attacco e difesa offrono una prestazione di grande sostanza. Ilary Santos, Anna Cantero, Arianna Righetto e Tobias Mihuta guidano una prestazione difensiva di grande valore, permettendo alle giovani aquile di restare agganciate alla partita.

Anche le piemontesi colpiscono con continuità e, a due terzi di gara, il tabellone racconta una sfida bellissima: 8-8.

Nel finale il Novara trova però le energie per l’allungo decisivo. Le ospiti aumentano il ritmo offensivo e riescono a imporsi per 12-9, ma il risultato non rende pienamente giustizia alla qualità della prestazione offerta dalle Eagles.



GARA 2: LE EAGLES SI ESALTANO

La seconda gara, valida per la Friends Cup, regala invece una pagina che difficilmente verrà dimenticata.

Lo staff tecnico sceglie di dare ampio spazio agli esordienti, cambiando circa metà formazione. Una scelta coraggiosa, premiata dalla risposta di un gruppo che continua a sorprendere.

Le piemontesi, invece, ripropongono praticamente la stessa formazione della prima gara. Ma la difesa finalese è invalicabile. Ilary Santos, Anna Cantero, Amelia Cani, Mia e Emily Nderjaku guidano un reparto che continua a firmare sentenze per l’attacco novarese, mentre l’attacco costruisce inning dopo inning un vantaggio sempre più importante.

A due terzi della partita il punteggio è di un pesantissimo 7-0 per le Eagles.

Sul diamante del Viola si comincia quasi a stropicciarsi gli occhi.

Il tentativo di rimonta del Novara viene controllato con maturità e determinazione. Nonostante qualche inevitabile sbavatura, le giovani aquile mantengono il controllo della gara fino al definitivo 7-2, conquistando la prima vittoria casalinga della loro storia.

Da segnalare la splendida battuta da tre basi di Amelia Cani, MVP indiscusso della giornata. I continui progressi di Francesco Pio, sempre più sicuro nel box di battuta. Bene anche i giovanissimi Amelia e Federico Jaquemod, che continuano a crescere partita dopo partita, dimostrando che il futuro di questa squadra è già iniziato.

Per una società che appena un anno fa, di fatto, non aveva una squadra Under 13 e che all’inizio della stagione si era posta come obiettivo quello di vincere almeno una partita, il cammino compiuto finora ha qualcosa di straordinario.

Manca l’ultima giornata alla conclusione del campionato, ma le Eagles sono pienamente in corsa per conquistare un posto alle finali nazionali di settembre.

Comunque andrà a finire, una certezza esiste già: queste ragazze e questi ragazzi hanno imparato a guardare negli occhi avversari che fino a pochi mesi fa sembravano irraggiungibili. E questa domenica, con il sole che tramontava dietro le colline di Finalborgo e il sogno delle finali nazionali ancora vivo, sanno che nessun traguardo è più troppo lontano per essere inseguito.