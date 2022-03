Riccardo Montani e Julia Kessle sono il re e la regina dell'edizione 2022 della Maremontana

Grande successo di atleti e di pubblico per l’undicesima edizione della Vibram Maremontana Trail - Memorial Cencin De Francesco che si è svolta a Loano il 25-26 e 27 marzo coinvolgendo 12 brand internazionali presenti con i loro stand e prodotti innovativi, e ben 20 organizzatori di manifestazioni di trail running provenienti da tutta Italia per pubblicizzare le loro gare.

Il programma fittissimo comprendeva: venerdì 25, la presentazione del Vibram Maremontana Running Park e la prima edizione del Outdoor Film Festival by Vibram; sabato 26, i viaggi alla scoperta del Running Park a cura del CAI e del Team Vibram, oltre alla presentazione del progetto di prevenzione medica a cura di Heart&Brain; domenica 27, le gare di corsa su tre distanze, 60, 45 e 25 Km, con oltre 700 runner italiani e stranieri, in rappresentanza di 9 nazionalità. La vittoria della 60 Km è andata a Riccardo Montani dello Sport Project VCO - Salomon Italia, che ha tagliato il traguardo in 06:36:26. Il secondo e terzo gradino del podio sono andati rispettivamente a Luca Carrara di Altitude Race - Salomon (07:07:55) e Manuel Bonardi dell’ASD Atletica Pidaggia 1528 (07:09:51); quarto posto per Carlo Bonnet di Sport Project VCO (07:09:51) e quinto per l’argentino Pablo Angel Nicolas Barnes della Barnes Trail and Road ASD - Salomon Tornado Leki (07:11:33). Prima tra le donne con il tempo di 07:36:39 è Julia Kessler di Sportclub Merano - Physionetics/Sportler davanti a Virginia Oliveri della Barnes Trail and Road ASD - Team Salomon (08:55:41), Chiara Vitale dell’Atletica Reggio ASD (09:34:36), Marina Plavan dell’Atletica Valpellice - TRM (09:59:14) e Raffaella Canino (10:02:35). Barnes e Oliveri hanno anche organizzato e gestito il Kids Trail di 2,4 km che sabato 26 ha visto la partecipazione di un nutrito gruppo di giovani atleti fra gli 8 e i 13 anni.

Si aggiudicano il podio maschile della 45 Km Danilo Lantermino dell’ASD Podistica Valle Varaita con 04:45:11, il francese Sébastien Camus del Team Garmin (04:46:01) e Francesco Mangano dell’ASD Monti Rossi Nicolosi - Team Salomon (05:01:46). Seguono il francese Nicolas Gourdon di So Trail Annecy - Team New Balance (05:12:13) e Simone Ferrari del G.S. Orobie (05:14:30). La classifica femminile della 45 Km vede sul primo gradino del podio Agnese Valz Gen di La Vetta Running con 05:23:17, seguita da Laura Barale dell’Ultra Taaaaac Team (05:34:46), e Enrica Dematteis dell’ASD Podistica Valle Varaita (05:57:00). Quarto posto per Simona Demaria della Podistica Valle Grana (06:02:09) e quinto per Luisa Dematteis della ASD Podistica Valle Varaita (06:19:30). Primo uomo della 25 Km è lo svizzero Roberto Delorenzi del Team Vibram con 01:58:41, seguito dal collega di team, il francese Vincent Loustau (02:07:16), Gabriele Pace di Delta Spedizioni - Dynafit (02:08:12), Massimo Farcoz di U.S. Malonno - Cimalp (02:12:46) e Gabriele Gaggero di G.S.A. Cometa - Dynafit (02:13:37). Tra le donne porta a casa la vittoria della distanza più breve Fabiola Conti della Runaway Milano ASD - Team Salomon (02:19:35), seguita da Martina Chialvo della ASD Podistica Valle Varaita (02:32:34, Natalia Mastrota del Team vibram (02:42:06), Sara Lagomarsino dell’Atletica Levante (02:43:17) e Marinescu Mihaela Georgiana dell’ASD Maurina Olio Carli (02:44:00).

Grande partecipazione anche alla camminata non competitiva di 8 Km a cui hanno preso parte oltre 100 appassionati di fit e nordic walking. Le classifiche complete sono disponibili al seguente link: https://wedosport.net/vedi_classifica.cfm?gara=54645 Vibram Maremontana 2022 ha sposato il progetto dell’associazione Find The Cure per il campo medico in Tanzania, oltre a sostenere la Croce Rossa Italiana; nella giornata di sabato è stata consegnata dalla famiglia De Francesco un'importante donazione per l’acquisto di un sistema automatico per compressione toracica all’associazione Heart & Brain Run, che nel corso dell’evento ha gestito un progetto di prevenzione medica. Vibram Maremontana aderisce inoltre al Corto Circuito Solidale organizzato da I Run for Find The Cure a cui verranno destinati parte degli introiti derivanti dalle iscrizioni. Per maggiori informazioni e tutti gli aggiornamenti www.maremontana.it e pagina Facebook e Instagram