Calciomercato. Colpo in porta per il Dego, il numero uno sarà Samuele Ghizzardi

Il Dego apre in maniera invisiva la propria campagna estiva ufficializzando l'arrivo di Samuele Ghizzardi. Il portiere ex Vado, Praese, Celle Varazze e Bragno ha infatti accettato la proposta della società valbormidese.

Ecco l'annuncio:

Con l'acquisto di SamueleGghizzardi inziamo la nostra campagna di rafforzamento in in maniera importante. Per quello che ho visto lo scorso anno per rendimento e per doti tecniche (nonché umane) è stato sicuramente uno dei migliori portieri della Promozione. Scende di categoria perché ha capito la decisione con la quale vogliamo costruire qulcosa di importante".