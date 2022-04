Calcio. Promozione: colpaccio Serra Riccò in extremis, Legino beffato da Stradi proprio all'ultimo secondo

LEGINO - SERRA RICCO' 0-1 (93' Stradi)

Finisce la sfida del "Ruffinengo": tre punti pesantissimi per il Serra Riccò, che vince 1-0 contro il Legino grazie alla rete di Stradi in extremis. Sconfiitta immeritata per la squadra di Tobia, protagonista di una grande gara soprattutto nel primo tempo

93' STRADI, SERRA RICCO' IN VANTAGGIO ALL'ULTIMO SECONDO con la deviazione vincente del numero diciotto gialloblu. Che beffa per il Legino...

92' Aprile tenta l'eurogol da distanza impossibile, troppo centrale per impensierire Maruca, bravo pochi istanti più tardi a respingere un velenoso tiro cross sul primo palo di Stradi

90' tre minuti di recupero

88' Cortese sguscia via in mezzo a tre avversari, apertura sulla sinistra per Saporito che calcia di potenza, Bulgarelli in due tempi blocca la sfera

85' Robotti trova Stradi al limite dell'area piccola, sbarra la strada Schirru e l'occasione sfuma

84' ancora Ilardo da fuori, Maruca risponde presente

81' spazio anche a Mosca e Stradi tra le file genovesi

79' primi cambi per Tobia: dentro Cortese e Saporito al posto di Aiello e Romeo

76' Piccareta anticipato nei pressi della linea, intanto viene ammonito un componente della panchina genovese

72' Piccareta pesca Robotti sul secondo palo, colpo di testa troppo centrale per impensierire Maruca

70' sassata improvvisa di Preti dal limite, traversa sfiorata. Che brivido per il Legino

69' risponde Aprile sempre su calcio piazzato, Maruca allontana con i pugni

67' punizione tagliata di Semperboni nel cuore dei sedici metri, Romeo in tuffo impatta la sfera che termina però docile tra le braccia di Bulgarelli

61' PALO DI LOBASCIO, pareggia il conto dei legni il Serra Riccò: deviazione da pochi passi sul corner del solito Aprile, sfera che si stampa sul montante e ritorna in campo.

60' adesso spinge di più la squadra di Repetti, Legino che sembra accusare un po' di stanchezza

56' Aprile da posizione impossibile trova la schiena di Balbi e ottiene il corner, calciato poi malamente dallo stesso numero dieci

55' Semperboni calcia troppo sul primo palo, ha vita facile la retroguardia genovese

54' ancora Aiello in bello stile tra due avversari, questa volta c'è il fallo e il cartellino giallo per Bruzzese. Punizione per il Legino

53' Aiello recupera un gran pallone sulla trequarti e si lancia in contropiede , duro ma regolare l'intervento in scivolata da parte di Boccardo

51' non c'è intesa sulla corsia mancina tra Ilardo e Bruzzese, sfuma una potenziale occasione per la squadra gialloblu

49' prima sostituzione tra le file ospiti: dentro Garibaldi al posto di Vignolo

47' primo squillo di questa ripresa da parte del Serra Riccò: cross basso di Ilardo e mancino di prima scagliato da Piccaretta, non c'è precisione nel tentativo del numero sette gialloblu

Si ricomincia, nessun cambio per Tobia e Repetti

SECONDO TEMPO

Finisce il primo tempo al "Ruffinengo": più Legino che Serra Riccò, ma il risultato è ancora fermo sullo 0-0. A tra poco per il racconto della ripresa

45'+2' fermato in fuorigioco N. Tobia lanciato verso la porta avversaria, resta più di qualche dubbio sulla chiamata del primo assistente

44' destro forzato dalla lunga distanza ad opera di Ilardo, nessun problema per l'estremo difensore savonese

43' prima vera chance per il Serra Riccò: Lobascio sulla sinistra premia la sovrapposizione di Preti, diagonale in corsa su cui Maruca è bravo ad opporsi con il corpo.

35' è un monologo savonese fin qui, Serra Riccò davvero sottotono e in evidente difficolta sul piano della manovra

32' ROMEO FERMATO DALLA TRAVERSA: perentorio stacco aereo sul corner battuto da Anselmo, sfortunata la squadra di Tobia

31' rinvio lungo di Maruca a pescare Romeo, controllo e diagonale di prima intenzione deviato da un difensore, angolo per il Legino

28' altra chance per Tobia, Bulgarelli evita la capitolazione con un ottimo intervento.

26' il primo tiro dei genovesi è ad opera di Piccaretta, pallone alle stelle. Resta nel frattempo a terra Mollo dopo uno scontro con un avversario, gara che con il passare dei minuti si sta incattivendo sempre di più

23' Romeo difende palla con il corpo e cerca di servire nello spazio Anselmo, bravo Boccardo a leggere la situazione e ad anticipare il numero sette savonese

21' partita sempre combattuta al "Ruffinengo", giallo per Balbi, ma il metro di giudizio, in tema di cartellini, non è lo stesso da parte del direttore di gara, già beccato più volte dal pubblico

18' soluzione rasoterra di Anselmo, sfera leggermente deviata dalla barriera e controllata a terra senza problemi da Bulgarelli

17' punizione dal limite a favore dei verdeblu, toccato duro Mollo al momento del tiro

10' Anselmo mette in mezzo un pallone interessante per Romeo, anticipato di testa Robotti. Più Legino che Serra in questo avvio di gara

8' errore in impostazione da parte della formazione di casa, non ne approfitta Lobascio fermato dall'ottimo ripiegamento difensivo da parte di Schirru

6' Dorno di prima da più di trenta metri, non male l'idea. Sfera di poco alta sopra la traversa, apprezza il pubblico del "Ruffinengo", con il settore giovanile ad incitare la prima squadra a suon di cori, trombette e bandiere

2' che occasione per N. Tobia! Pallone in verticale che permette al numero undici savonese di trovarsi a tu per tu con Bulgarelli, ma il tocco sotto è impreciso e il pallone termina sul fondo tra l'incredulità della panchina verdeblu

1' inizia la sfida! Divisa verde per il Legino, completo grigio per il Serra Riccò

PRIMO TEMPO

Formazioni:

LEGINO: Maruca, Balbi, Semperboni, Aiello, Mollo, Schirru, Anselmo, Dorno, Romeo, Donna, Tobia N.

A disposizione : Trozzola, Mencacci, Kertalli, Del Nero, Garzoglio, Pollero, Cortese, Saporito, Guarco.

Allenatore : Tobia F.

SERRA RICCO': Bulgarelli, Ilardo, Bruzzese, Boccardo, Robotti, Vignolo, Piccareta, De Mattei, Lobascio, Aprile, Preti

A disposizione : Sommariva, Bonara, Mosca, Garibaldi, Torrisi, Stradi, Zerbini, Traverso.