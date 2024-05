Calcio, Carcarese. Ecco l'ufficialità, il nuovo tecnico è Michele Battistel

L’Asd Carcarese comunica che l’allenatore della Prima squadra per la stagione 2024-2025 sarà Michele Battistel.

Trentadue anni, il tecnico ha conseguito il patentino Uefa D e la qualifica di match analist dopo aver frequentato il corso a Coverciano. Sul campo, oltre alla sua esperienza da giocatore (ha vinto due campionati, uno di Prima categoria con il Legino e uno di Seconda con il Letimbro), Battistel per tre stagioni è stato assistente di mister Diego Alessi in Eccellenza (due anni alla Cairese e uno a Campomorone).



“Appena ho ricevuto la proposta non ho esitato un attimo ad accettare – rivela il nuovo allenatore biancorosso – Penso che in provincia la Carcarese sia una delle società più serie, conosco da fuori l’ambiente e ora voglio lavorarci da dentro. Obiettivo personale? Fare bene, riuscire a trasmettere alla squadra un’identità e conquistare la piazza, qui c’è una tifoseria meravigliosa”.

Spiega il direttore sportivo Edoardo Gandolfo: “Abbiamo deciso di puntare su questo allenatore, giovane ma preparato, perché già da qualche anno seguiamo il percorso di Michele e ne conosciamo le qualità e la preparazione. Oltre ad una formazione di livello, Michele in questi anni ha maturato conoscenza ed esperienza in realtà calcistiche importanti al fianco di Diego Alessi. Le sue ambizioni, le sue idee e il suo modo di pensare si sposano con i nostri valori. Nelle prossime settimane lavoreremo per completare lo staff e parallelamente rinforzare un parco giocatori già molto competitivo. A Michele auguriamo grandi soddisfazioni in biancorosso”.