Imperia, nuova semina per il manto erboso del Ciccione

Dovrebbero partire lunedì prossimo i lavori sul tappeto erboso dello stadio "Ciccione". L’intervento, secondo quanto trapela, dovrebbe permettere permettere ai nerazzurri, freschi di promozione in serie D, di poter disporre dello storico impianto cittadino dopo una stagione in esilio ad Andora, già da metà agosto, anche se non ci sono conferme ufficiali da Palazzo civico.

Secondo le previsioni dei tecnici, infatti, la crescita del nuovo manto erboso dovrebbe essere favorita dalla bella stagione e rafforzarsi nel proseguo dell'annata calcistica.

Il ritardo dell'inizio dei lavori sarebbe da collegare alla impossibilità di utilizzare la pompa irrigua in dotazione al Ciccione: c'è stata, infatti, la necessità di sostituirla con un'altra di maggiore potenza. L'installazione del nuovo apparecchio è prevista per la giornata di venerdì.

Intanto, proseguono nell'antistadio i lavori per la realizzazione della Cittadella dello sport, la struttura polifunzionale caratterizzata da un look multicolore che in verità sta facendo storcere il naso a molti per l'estetica, che si dice, poco consona a uno stadio, che al calcio, abbina, appunto campi di padel, bocce e pallacanestro oltre a un percorso vita.