Si è aperta con profonda tristezza la giornata per il mondo calcistico savonese.

Il Legino piange infatti Bruno Fanelli, ex tecnico dei verdeblu.

Il ricordo del presidente Carella: "Bruno è stato un nostro ex grande allenatore. Mi farebbe molto piacere ci fosse un'ampia partecipazione per le sue esequie che si terranno giovedì 7 aprile, alle ore 15:00, presso la chiesa di San Paolo in Corso Tardy e Benech. Tutto l'U.S. Legino in questo triste momento è vicino alla famiglia Fanelli".