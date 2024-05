Calcio, Plodio. C'è subito voglia di ripartire. Bagnasco: "Mister Testa e l'ossatura della squadra rimangono, vogliamo tornare subito in Prima"

La sconfitta per 4-0 in casa della Virtus Sanremo ha condannato il Plodio alla retrocessione in Seconda Categoria.

I valbormidesi hanno però reagito immediatamente al ko matuziano, rilanciando le proprie ambizioni per la prossima stagione.

"Sono bastati pochi giorni - spiega Pierluca Bagnasco - per imbastire quelli che saranno i programmi per il prossimo anno.

L'ossatura della squadra sostanzialmente rimarrà invariata, con la conferma di mister Simone Testa alla guida della Prima Squadra.

La volontà è di allestire una rosa competitiva, che abbia modo di poter provare a risalire immediatamente in Prima Categoria".