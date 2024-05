Calcio, Sanremese. Dopo Larotonda arriva la conferma anche per Salto

La Sanremese Calcio comunica il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2025 del difensore argentino Damian Andrés Salto Lomba.

Nato a Florida (sobborghi settentrionali di Buenos Aires) il 3 marzo 1992, alto 1.82 per 72 kg, Salto ha disputato la prima parte di questa stagione nella Pistoiese (18 presenze tra campionato e coppa Italia e 4 reti). Giunto a Sanremo a fine dicembre, ha totalizzato 9 presenze e 1 gol in biancoazzurro.

Nella sua carriera ha iniziato a giocare in Argentina nello Sportivo Italiano e nell’Urquiza. Arrivato in Italia nell’estate del 2017, ha vestito anche le maglie di Avetrana, Nocerina, Altamura, Deghi, Virtus Matino, Casertana e Chieti.

“Sono molto contento di restare a Sanremo – dichiara Damian Salto – ringrazio la società e il mister che hanno avuto fin dal primo giorno una grande fiducia nei miei confronti. Anche per la prossima stagione la mia prima scelta è stata sempre la Sanremese. Purtroppo l’infortunio al polpaccio mi ha fatto saltare le ultime partite e ho sofferto tanto. Non vedo l’ora di tornare in campo per dimostrare chi è il vero Damian Salto. Ho voglia di ricominciare, di ritrovare i compagni di squadra che resteranno e quelli nuovi che arriveranno. L’obiettivo sarà quello di fare un bel campionato e di far divertire al massimo i nostri tifosi“.