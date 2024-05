Calcio. La lettera di commiato di mister Repetti. "Il Serra Riccò rimarrà indelebile sulla mia pelle"

La lettera inviata in redazione da parte di miste Repetti

"Nella vita come nello sport, i rapporti si protraggono nel tempo sino a quando sussistono condizioni di lealtà e condivisione d’intenti in mancanza dei quali le relazioni si deteriorano sino a porre la parola fine. Purtroppo, sportivamente parlando, la mia avventura al Serra è arrivata al capolinea e se solo qualche mese fa mi avessero detto che avrei preso questa decisione, a chiunque avrei dato del pazzo.

Quando sono arrivato in questa Società, il progetto prevedeva di conquistare entro tre anni la promozione in Eccelenza, traguardo raggiunto e mantenuto, entrando di diritto nella storia del SERRA. Tutto questo è stato possibile grazie alla passione per questo sport unitamente ad un gruppo di atleti giocatori fantastici e coesi con il proprio mister.

Certo che in questi casi ci vuole un po’ di fortuna, ma la mia fortuna ha dei nomi: Massimo DELUCCHI , Pisoni, Walter Salomone, Bonetti, Michelino, Tonino, Bertagnini oltre a Puggia e Jerry arrivati in questi ultimi mesi , tutte splendide persone che mi hanno aiutato ( e sempre sostenuto ), per non parlare poi di tutti i miei ragazzi, o meglio veri uomini e compagni di spogliatoio che in questi anni si sono dannati anima e corpo per il raggiungimento dei nostri obiettivi nonostante le gestioni a livello societario, discutibili, di questi due ultimi anni.

Non ultimi, anzi primo fra tutti, voglio ringraziare la nostra CURVA SECCA. Grazie Frankie, Gabry Bocca, Mauro il matto, voi siete i primi artefici dei nostri risultati, sempre presenti, in qualsiasi trasferta vicina o distante, facendoci sentire importanti in questo mondo dilettantistico che non ha uguali in nessun’altra Società.

Ora le nostre strade si dividono, ma il SERRA rimarrà qualcosa di indelebile sulla mia pelle.

SEMPRE E SOLO FORZA SERRA!"