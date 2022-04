Calcio, Prima Categoria. Oneglia in campo con un giocatore non tesserato da dicembre, dodici partite passano alla Procura Federale. Due punti in più anche per Mallare e Altarese?

Potrebbe avere conseguenze importanti sulla graduatoria del girone A di Prima Categoria la notizia trapelata all'interno del comunicato odierno del Comitato Regionale Ligure.

L'Oneglia ha infatti schierato per ben 12 partite un giocatore non tesserato, Felix Tinkiano.

Il Giudice Sportivo ha decretato la sconfitta a tavolino per 3-0 nel match di domenica scorsa contro la Carlin's Boys.

Ma c'è di più, tutte le partite passeranno sotto la lente della Procura Federale e se dovesse arrivare un provvedimento analogo nelle partite disputate contro Mallare, Altarese e la stessa Carlin's nel match di andata (tutte finite in pareggio, le uniche non terminate senza la sconfitta dell'Oneglia), la zona bassa della classifica potrebbe assumere contorni del tutto rivoluzionati.

L'Oneglia scenderebbe infatti all'ultimo posto a 9 punti, con il Borghetto penultimo a 10, portando il Mallare a 16 (vicino al margine di sette punti per annullare la disputa dei playout, con la penultima classificata retrocessa), la Carlin's a 18 e l'Altarese a quota 21.

GARE DEL 3/ 4/2022

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 3/ 4/2022

ONEGLIA CALCIO - CARLIN S BOYS

Il G.S. " Visto il referto arbitrale della gara in epigrafe; " Atteso che, dal medesimo referto emerge che il calciatore TINKIANO Felix della Società ONEGLIA CALCIO, nel corso della gara, è stato sanzionato con il provvedimento di espulsione; " Rilevato, all'atto dell'inserimento del nominativo nel sistema per la registrazione del provvedimento disciplinare suddetto, che il calciatore TINKIANO Felix non risulta essere stato tesserato, possedendo lo status di svincolato; " Rilevato, altresì, dalla consultazione del Sistema AS 400 che la pratica di tesseramento, presentata in data 03/11/2021, non è mai andata a buon fine, risultando, ancora in data 29/03/2022, la dicitura: "errore - caricare documento e firmare elettronicamente";

Visto il combinato disposto dei commi 1 e 6, lett. a) dell'art. 10, del CGS, il quale prevede la sanzione della perdita della gara per 0-3 per la società che fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che, comunque, non abbiano titolo per prendervi parte, salvo il miglior risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria; " Richiamato l'art. 65, comma 1 lett. d) del CGS; " Atteso che la gara in epigrafe si è conclusa con il risultato di 1-3 in favore della società CARLIN'S BOYS;

Rilevato, altresì, dagli atti d'ufficio, che il suddetto calciatore nella corrente stagione sportiva, e fino ad oggi, ha disputato le seguenti gare:

CARLINS BOYS – ONEGLIA CALCIO del 05.12.2021

ONEGLIA CALCIO– CARCARESE del 12.12.2021

MALLARE - ONEGLIA CALCIO del 16.01.2022

ONEGLIA CALCIO – AURORA CALCIO del 23.01.2022

ONEGLIA CALCIO – ALTARESE del 30.01.2022

AREA CALCIO ANDORA – ONEGLIA CALCIO del 06.02.2022

PONTELUNGO 1949 - ONEGLIA CALCIO del 13.02.2022

ONEGLIA CALCIO - SAN FILIPPO NERI del 27.02.2022

MILLESIMO - ONEGLIA CALCIO del 06.03.2022

ONEGLIA CALCIO - BORGHETTO 1968 del 13.03.2022

ATLETICO ARGENTINA – ONEGLIA CALCIO del 27.03.2022

ONEGLIA CALCIO - CARLINS BOYS del 03.04.2022

DISPONE

Di infliggere le seguenti sanzioni:

Di infliggere la sconfitta per 0-3, alla società ONEGLIA CALCIO, nella gara in questione;

Squalifica per 2 giornate al calciatore TINKIANO Felix, a decorrere dalla data del suo eventuale tesseramento ed una volta scontata la sanzione comminatagli nella gara in questione;

Inibizione fino al 21 aprile 2022 a carico del Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società ONEGLIA CALCIO, Signor BRANCATELLI Alessandro;

Ammenda di Euro 200 alla società ONEGLIA CALCIO, a titolo di responsabilità oggettiva.

Di trasmettere gli atti alla Procura Federale, relativamente alle altre gare disputate dal calciatore TINKIANO Felix nella corrente stagione sportiva e fino ad oggi e, precisamente:

per gli eventuali provvedimenti di competenza. Sono fatti salvi tutti gli altri provvedimenti assunti dal ddg, in occasione della gara in questione.

Firmato Il Giudice Sportivo

Dott. Gianfranco RICCI