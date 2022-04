Giudice Sportivo, Eccellenza: nomi eccellenti nella lista degli squalificati

GARE DEL CAMPIONATO PLAY OFF ECCELLENZA

GARE DEL 3/ 4/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 14/ 4/2022

ALESSI DIEGO (CAIRESE) I AMMONIZIONE

DIFFIDA LEONCINI SERGIO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DAMONTE ALESSANDRO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

SANCINITO DAVIDE (ALBENGA 1928)

PRATO FABIO (CAIRESE)

FASSONE FEDERICO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

BRUSACA FEDERICO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

CHIAPPE SIMONE (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

PANEPINTO FABIO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

III AMMONIZIONE

DIFFIDA

FACELLO LORENZO (CAIRESE)

PIANA MATTEO (CAIRESE) CAMPAGNI

FEDERICO (CANALETTO SEPOR)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

ANICH JOEL DEAN (ALBENGA 1928)

GRAZIANI THOMAS (ALBENGA 1928)

DOFFO LUCA (CAIRESE)

DE MARTINI LUCA (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

FERRARI DAVIDE (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

LAMONICA MIRAGLIO L. (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

AMBROSI FILIPPO (CANALETTO SEPOR)

SALONI FILIPPO (CANALETTO SEPOR)

ANDREI TIZIANO (FEZZANESE)

GRASSELLI ALESSANDRO (FEZZANESE)

TERMINELLO ALESSANDRO (FEZZANESE)

FAZIO TOMMASO (FINALE)

CAPPANNELLI MARCO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

PITTALUGA FILIPPO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

CHIARABINI MIRKO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

BUCARELLI DANIELE (TAGGIA)

CORTESE ANDREA (TAGGIA)

GARE DEL CAMPIONATO PLAY OUT ECCELLENZA

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

BATTUELLO GIORGIO (PIETRA LIGURE 1956) (infrazione segnalata da parte di un A.A.).

INSOLITO GIANMARCO (PIETRA LIGURE 1956) (infrazione segnalata da parte di un A.A.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BARONI FABIO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

FERRANDO FEDERICO (BUSALLA CALCIO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

COMPAGNONE MARCO (BUSALLA CALCIO)

OTTOBONI GIACOMO (BUSALLA CALCIO)

DELLA PINA FRANCESCO (CADIMARE CALCIO)

FERDANI FABIO (CADIMARE CALCIO)

LAZZONI FEDERICO (CADIMARE CALCIO)

CAMBIASO SIMONE (OSPEDALETTI CALCIO)

ALFANO NICOLO (PIETRA LIGURE 1956)

CUNEO SIMONE (RIVASAMBA H.C.A.)

CARUSO GABRIELE (VARAZZE 1912 DON BOSCO)

ALLEGRO SIMONE (VENTIMIGLIACALCIO)

III AMMONIZIONE DIFFIDA

NOTO MANUELSALVATORE (CADIMARE CALCIO)

NEGRO ALESSIO (OSPEDALETTI CALCIO)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

COSENTINO EMANUELE (ARENZANO FOOTBALL CLUB

) GHIGLIAZZA JACOPO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

CORVI LUCA (CADIMARE CALCIO)

ALASIA GIAN MARCO (OSPEDALETTI CALCIO)

CORCIULO LUCA (PIETRA LIGURE 1956)

PILI FILIPPO (PIETRA LIGURE 1956)

BARBIERI RICCARDO (RIVASAMBA H.C.A.)

PERASSO TOMMASO (VARAZZE 1912 DON BOSCO)

ROSSI GABRIELE (VARAZZE 1912 DON BOSCO)