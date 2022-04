Giudice Sportivo, Promozione: tre giornate a Galiano, il presidente Carella sanzionato fino a inizio maggio

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 3/ 4/2022





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 100,00 LEGINO 1910

A titolo di responsabilità diretta, per il comportamento del proprio Presidente, il quale nell'occasione ricopriva anche il ruolo di dirigente addetto all'arbitro, che, a fine gara, si avvicinava con fare minaccioso al ddg, chiedendo spiegazioni su alcune decisioni; successivamente, all'uscita dal tdg, verso l'ingresso degli spogliatoi, rivolgeva al ddg medesimo e ad un AA, ripetute espressioni ingiuriose

Euro 75,00 LITTLE CLUB JAMES Per aver consentito l'ingresso in zona riservata ad un proprio sostenitore prima dell'inizio della gara, che, poi, per tutta la durata della stessa, rivolgeva continue e ripetute espressioni al ddg

Euro 75,00

SERRA RICCO 1971

Per il comportamento di alcuni propri sostenitori che rivolgevano allaterna arbitrale espressioni ingiuriose e di stampo discriminatorio (infrazione rilevata da parte di un AA).

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 5/ 5/2022

CARELLA PIETRO (LEGINO 1910)

Presidente della società, il quale nell'occasione ricopriva anche il ruolo di dirigente addetto all'arbitro, a fine gara, si avvicinava confare minaccioso al ddg, chiedendo spiegazioni su alcune decisioni; successivamente, all'uscita dal tdg, verso l'ingresso degli spogliatoi, rivolgeva al ddg medesimo e ad un AA, ripetute espressioni ingiuriose (sanzione aggravata per la carica rivestita e per il ruolo ricoperto nell'occasione).

MASSAGGIATORI

SQUALIFICA. FINO AL 21/ 4/2022

LETTIERI PIETRO (CAMPOROSSO) infrazione rilevata da parte di un A.A.

AMMONIZIONE (I INFR)

MILANESI DANIELE (MARASSI 1965)

ALLENATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

FOPPIANO MAURO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

TOBIA FABIO (LEGINO 1910) (VIII INFR)

GHIGLIAZZA FABIO (BAIA ALASSIO CALCIO)

AMMONIZIONE (III INFR)

PECORARO ANTONINO (LITTLE CLUB JAMES)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

GALIANO MANUEL (BRAGNO)

A palla lontana, colpiva con una violenta testata al volto un avversario, senza conseguenze lesive (infrazione rilevata da parte di un AA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PANNONE ANTONIO (COLLI ORTONOVO)

SICILIANO DANIELE (LITTLE CLUB JAMES)

PORCU DAVIDE (MARASSI 1965)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

BOGLIOLO FEDERICO (BAIA ALASSIO CALCIO)

EBAINETTI LORENZO (TARROS SARZANESE SRL)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

PIZZORNO DANILO (CELLE RIVIERA CALCIO)

BONIFAZIO MATTEO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

MAGGIORA ANDREA (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

CANEPA MIRKO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

CARBONI ALESSIO (GOLIARDICAPOLIS 1993)

MAZZOLINI EMANUELE (GOLIARDICAPOLIS 1993)

BALBI MATTIA (LEGINO 1910)

GIACOPETTI MATTIA (LITTLE CLUB JAMES)

PIROLI NELSON (PRAESE 1945)

CONDORELLI NICOLO (SOCCER BORGHETTO)

STALTARI SIMONE (SOCCER BORGHETTO)

TAKU STIVEN (SOCCER BORGHETTO)

VIGNALI ANDREA (VALDIVARA 5 TERRE)

BEVEGNI FRANCESCO (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

MAMELI MATTEO (FORZA E CORAGGIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

IEZZI LEO (CAMPOROSSO)

TRUISI MATTEO (CAMPOROSSO)

PICASSO MATTEO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

PALAGANO ANDREA (PRAESE 1945)

GARIBALDI DAVIDE (SERRA RICCO 1971)

BARATTA GABRIELE (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

BUSI MORRIS (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

TERRIBILE CHRISTIAN (MARASSI 1965)

AMMONIZIONE (VII INFR)

DEMME FRANCESCO (CAMPOROSSO)

PIANA SIMONE (CAMPOROSSO)

MUSETTI NICOLA (COLLI ORTONOVO)

MOUSSAVI SEYED NADER (FOLLO SAN MARTINO)

BONATI GIOVANNI (LEVANTO CALCIO)

CAPETTA ANTONIO (MAGRA AZZURRI)

FUGAZZI FILIPPO (REAL FIESCHI)

LUCCHI SAMUELE (TARROS SARZANESE SRL)

PONDACO STEFANO (VALLESCRIVIA 2018)

APICELLA NICOLO (VELOCE 1910)

AMMONIZIONE (VI INFR)

GAGLIARDO ANDREA (SOCCER BORGHETTO)

BELATTI FABIO (VALDIVARA 5 TERRE)

LO STANCO ANDREA (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

AMMONIZIONE (III INFR)

SCARFO SAMUEL (CAMPOROSSO)

PICCARDO DAVIDE (CELLE RIVIERA CALCIO)

TIOLI ANDREA (COLLI ORTONOVO)

CAMPIGLI MATTEO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

MANZI LORENZO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

BARILARI LORENZO (LEVANTO CALCIO)

FORIERI MASSIMO (MAGRA AZZURRI)

BOCCARDO NICOLO (SERRA RICCO 1971)

LOBASCIO GIULIANO (SERRA RICCO 1971)

PIAZZA FEDERICO (SOCCER BORGHETTO)

COSENTINO PAOLO (VELOCE 1910)

MESSINA ANDREA (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

AMMONIZIONE (II INFR)

ERPEN HORACIO NICOLAS (FORZA E CORAGGIO)

MACALUSO ANDREA (GOLFO DIANESE 1923)

MASSARO DANIELE (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

CRISTIANI EMANUELE (MARASSI 1965)

PAVONE ALESSIO (PRAESE 1945)

BRUZZESE JACOPO (SERRA RICCO 1971)

TRAVERSO ANDREA (SERRA RICCO 1971)

KACELLARI RICARD (SOCCER BORGHETTO)

DEL CIELO GIORGIO ALESSAN (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

AMMONIZIONE (I INFR)

CURCI JACOPO (CELLE RIVIERA CALCIO)

MURATI WESLEY (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

MARTINI SIMONE (GOLFO DIANESE 1923)

CIAJOLO GIORGIO (GOLIARDICAPOLIS 1993)

ANSELMO LORENZO (LEGINO 1910)

PARZIALE FRANCESCO (LEVANTO CALCIO)

ROMEI MATTIA (LITTLE CLUB JAMES)

MONTANI FRANCESCO (MAGRA AZZURRI)

GHENO LORENZO (VALDIVARA 5 TERRE)

VENTURA DANIELE (VOLTRESE VULTUR SSDARL)