Calcio, Ospedaletti. Maiano carica gli orange in vista dello "spareggio" con il Varazze: "Dai giocatori chiedo carattere"

Se non è una finale, poco ci manca. Domani l’Ospedaletti sarà di scena sul campo del Varazze Don Bosco per uno scontro diretto tra le due formazioni appaiate all’ultimo posto a quota 4 punti. I savonesi hanno ottenuto fino ad ora una vittoria, un pareggio e quattro sconfitte e sono reduci dall’1-0 subito contro il Cadimare prima della pausa pasquale.

“Senza dubbio è una partita importantissima alla quale arriviamo tra mille difficoltà con squalifiche e infortuni oltre al covid che mi ha fermato per quasi due settimane - commenta mister Christian Maiano alla vigilia - al di là degli imprevisti, queste sono partite che si giocano sui nervi e, quindi, mi aspetto di vedere tutto il carattere dei miei giocatori”.

Per il match di domani mister Maiano dovrà fare a meno degli squalificati Negro, Ferrari e Aretuso. Diversi gli elementi della rosa non al meglio e ancora in fase di valutazione.

Arbitra l’incontro il signor Mattia Romeo di Genova coadiuvato dal primo assistente Christian Lazzarotti di Genova e dal secondo assistente Maria Greta Repetto di Chiavari.