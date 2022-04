Calcio, Serie D. Occasione persa per la Sanremese, il Bra strappa il pari al Comunale

Dopo la sosta pasquale al Comunale arriva il Bra, sesto in classifica e in piena lotta per un posto nei play off. I biancoazzurri vanno a caccia del quindicesimo risultato utile consecutivo e devono vincere per rimanere nella scia della capolista Novara che domani sarà impegnata al Riboli contro la Lavagnese. Al di là dei lungodegenti Buccino e Ludovici, mister Andreoletti deve fare a meno degli indisponibili Nouri e Aita. Nossa, non al meglio, va in panchina insieme all’attaccante Pellicanò che rientra dopo l’operazione al ginocchio che l’ha costretto ai box per tutta la stagione.