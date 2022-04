Calcio, Cairese show con il Rapallo Rivarolese. Alessi: "Partita dominata. Gli spareggi nazionali restano una buona alternativa per la promozione in D"

Grandissima vittoria per tre a zero della Cairese sul difficilissimo campo del Rapallo R. 1914 Rivarolese, seconda forza dei playoff. La gara è stata decisa dalle reti di Poggi, Pastorino e Saviozzi, gli ultimi due entrati nella ripresa. Grazie a questo successo, i gialloblù sono ora quinti a quota undici punti in classifica, distanti una sola lunghezza proprio dalla formazione rapallese.

Queste le parole di mister Alessi: "Abbiamo dominato la partita già a partire dal primo tempo, in cui ci sono stati annullati due gol, entrambi per fuorigioco e altre situazioni molto pericolose. Avremmo dovuto e potuto già chiudere i conti nella prima frazione, però abbiamo disputato una grandissima gara; nel secondo tempo siamo, poi, riusciti a trovare le tre reti decisive e non ci è stato concesso un evidente calcio di rigore. I ragazzi hanno risposto alla grande alle difficoltà delle ultime partite. Gli spareggi nazionali rappresentano la seconda possibilità per poter fare il salto di categoria e per questo tenteremo fino all'ultimo istante di raggiungerli. Nel caso in cui non ci riuscissimo, stringeremo la mano a chi lo farà e rimarremo, comunque, soddisfatti della nostra annata".