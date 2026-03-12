Giudice Sportivo | Promozione. Baia Alassio e Finale tra le più sanzionate, tutti i provvedimenti settimanali

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE
GARE DEL 8/ 3/2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
AMMENDA
Euro 200,00 SERRA RICCO 1971
Per la condotta dei propri sostenitori i quali nel secondo tempo rivolgevano alla terna espressioni ingiuriose e minacciose.
DIRIGENTI
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 26/ 3/2026
CAMPANELLA CLAUDIO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
AMMONIZIONE (III INFR)
VERONI DANIELE (SAN DESIDERIO)
ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 26/ 3/2026
SARDO ENRICO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
DAKAJ JURGEN (CERIALE PROGETTO CALCIO)
DIGNO ADAMO (SERRA RICCO 1971)
SQUALIFICA PER UNA GARA
MALINCONICO FRANCESCO (SUPERBA CALCIO 2017)
AMMONIZIONE (II INFR)
BASTIANELLI CLODIO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
BAGNASCO SAMUELE (LEVANTO CALCIO)
FOPPIANO MAURO (LITTLE CLUB JAMES)
VALMATI ENRICO (SESTRESE BOR. 1919)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
MONTERMINI GABRIELE (SERRA RICCO 1971)
Pochi minuti prima della fine della gara rivolge al ddg un’espressione ingiuriosa (sanzione ridotta per le scuse successivamente presentate).
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
DANERO FILIPPO (SAN DESIDERIO)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
PANARIELLO LUCA (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
VINCI SIMONE (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
SALKU MATTEO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
FERRARI RICCARDO (INTERCOMUNALE BEVERINO)
PULSONI STEFANO (LITTLE CLUB JAMES)
BENABBI SIMONE (MAGRA AZZURRI)
SARNO ALFREDO (SERRA RICCO 1971)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
VENTURELLI STEFANO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
MEHMETAJ FABIO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
PAPARCONE MATTEO (CANALETTO SEPOR)
BALLONE LEONARDO (FINALE)
BAZZANO FILIPPO (FINALE)
AVANZINO LUCA (LITTLE CLUB JAMES)
RAIOLA STEFANO (LITTLE CLUB JAMES)
REJAIBI SABEUR (MASONE)
SIDDI GABRIELE (SERRA RICCO 1971)
ZUNINO JACOPO (VALLESCRIVIA 2018)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
SALVETTI GIACOMO (FOLLO FOOTBALL CLUB)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
CAVALLO STEFANO (CA DE RISSI SG)
PETRUCCI DAVIDE (CALVARESE 1923)
ROFFO LUCA (CALVARESE 1923)
TAKU STIVEN (CERIALE PROGETTO CALCIO)
BELLOTTI EMILIANO (FINALE)
POLITO THOMAS (FINALE)
NICORA MATTEO (LEVANTO CALCIO)
ZOPPI RICCARDO (LEVANTO CALCIO)
CHARIQ ANES (PONTELUNGO 1949)
BIAGINI ALESSANDRO (SAMPIERDARENESE)
SEVERI SIMONE (SERRA RICCO 1971)
PASQUALINO NICOLO (SUPERBA CALCIO 2017)
PIROLI NELSON (VALLESCRIVIA 2018)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XIII INFR)
MARCHELLI LUCA (MASONE)
AMMONIZIONE (XI INFR)
SANGUINETI ANDREA (CAPERANESE 2015)
VACCAREZZA ALBERTO (SAMMARGHERITESE 1903)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
COLAMOREA MIKI (CA DE RISSI SG)
MENACHO GIANLUCA (CANALETTO SEPOR)
BUONOCORE ALESSANDRO (CERIALE PROGETTO CALCIO)
ASTEGGIANTE LEONARDO (PONTELUNGO 1949)
SIRI STEFANO (SUPERBA CALCIO 2017)
AMMONIZIONE (VII INFR)
FULGONI FILIPPO (CAPERANESE 2015)
SCALDARELLA ANTONIO (FOLLO FOOTBALL CLUB)
DELVIGO TOMMASO (LEVANTO CALCIO)
PLACIDO ALESSANDRO (SERRA RICCO 1971)
AMMONIZIONE (VI INFR)
DI PIETRO ANTONIO (ANGELO BAIARDO)
DONDERO EDOARDO (CALVARESE 1923)
BARDI ALESSIO (MASONE)
CANOVI DAVIDE (PRAESE 1945)
VENTUROTTI DAVIDE (SANTERENZINA)
GALATOLO PIETRO (SESTRESE BOR. 1919)
CALLA LORENZO (SUPERBA CALCIO 2017)
MATTERA JACOPO (SUPERBA CALCIO 2017)
AMMONIZIONE (III INFR)
MAGGIOLINI FILIPPO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
RIOTTI DANIEL LEON (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
PORCELLA GABRIELE (CAPERANESE 2015)
MICELI DENIS (FOLLO FOOTBALL CLUB)
LUFRANO CRISTIAN (INTERCOMUNALE BEVERINO)
LUNGHI DAVIDE (INTERCOMUNALE BEVERINO)
GUARDONE MATTEO (PONTELUNGO 1949)
BASCIANO MATTEO (SAN CIPRIANO)
OLIVA MARCO (SAN CIPRIANO)
VICINI JACOPO (SAN CIPRIANO)
SGHAIRI OMAR (SAN DESIDERIO)
SIVORI FILIPPO (SANTERENZINA)
CRUDELI MATTEO AGOSTINO (SERRA RICCO 1971)
CAFAROTTI ANDREA (SESTRESE BOR. 1919)
MARESCA GABRIELE (SESTRESE BOR. 1919)
AMMONIZIONE (II INFR)
FARACI FRANCESCO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
ILARDO GIACOMO (ANGELO BAIARDO)
FERRARO FILIPPO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
BOVIO ANDREA (FINALE)
BRUNI EMANUELE (INTERCOMUNALE BEVERINO)
BARILARI LORENZO (LEVANTO CALCIO)
PARISE LUCA (LITTLE CLUB JAMES)
PRANDI NICOLA (LITTLE CLUB JAMES)
CAPETTA ANTONIO (MAGRA AZZURRI)
SACCO GIACOMO (SUPERBA CALCIO 2017)
AMMONIZIONE (I INFR)
BONDI ALESSANDRO (CALVARESE 1923)
GUALBERTI SIMONE (CERIALE PROGETTO CALCIO)
CECCHI MATTEO (MAGRA AZZURRI)
PELLEGRI ALESSIO (MAGRA AZZURRI)
MATZEDDA ALESSIO (PRAESE 1945)
BURCHI ALBERTO (SAVONA F.B.C. 1907)