Giudice Sportivo | Prima Categoria. Lo Speranza senza Pelagalli per sei giornate, le sanzioni nei quattro gironi liguri

GARE DEL 7/ 3/2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
AMMENDA
Euro 125,00 ATLETICO CASARZA LIGURE
Per la condotta dei propri sostenitori che sin dal primo tempo rivolgevano al ddg espressioni ingiuriose ed irriguardose (sanzione ridotta per il fattivo intervento dei dirigenti i quali riuscivano per il secondo tempo a far diminuire per frequenza e intensità tali condotte)
Euro 125,00 BRU.BORG.LUX
Al termine della gara alcuni sostenitori della società rivolgevano al DDG frasi ingiuriose ed irriguardose.
DIRIGENTI
AMMONIZIONE (I INFR)
CUSANO CORRADO (ATLETICO CASARZA LIGURE)
ALLENATORI
AMMONIZIONE (III INFR)
SENAREGA ROBERTO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)
AMMONIZIONE (II INFR)
LUNGHI VALTER (BRU.BORG.LUX)
DALMAZI ANDREA (POLIS. PIEVE LIGURE)
CORONA DANIELE (VOLTRI 87)
AMMONIZIONE (I INFR)
GIRARDI FRANCESCO (BORGORATTI)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
DALESSIO CLEMENTI FILIPPO (POLIS. PIEVE LIGURE)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
CANESSA GIACOMO (BORGO RAPALLO 98)
PELLISTRI FEDERICO (BRU.BORG.LUX)
DANNA ENRICO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
SCAPPAZZONI ALESSIO (CALCIO POPOLARE SPEZIA)
PADI NICOLO (CASARZA LIGURE)
BARBIERI ALESSANDRO (CELLA 1956)
PAGANO JACOPO (CELLA 1956)
PICASSO MATTEO (PANCHINA)
PICASSO SANDRO RICARDO (SPORTING CLUB AURORA 1975)
POLCINO MICHAEL (SPORTING CLUB AURORA 1975)
KOLA KLEDI (VIRTUS DON BOSCO)
TENCA JACOPO (VOLTRI 87)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
COZZI ROBERTO (VIRTUS DON BOSCO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
IEZZI ALESSANDRO (ATLETICO CASARZA LIGURE)
CANI ALEKSANDRO (BORGO INCROCIATI)
CIDALE LEONARDO (BRU.BORG.LUX)
MANFREDI NICOLA (CADIMARE CALCIO)
PLICANTI ALESSIO (CALCIO POPOLARE SPEZIA)
FURIO PIETRO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)
GALLIANO TOMMASO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)
PARODI JACOPO (MULTEDO 1930)
RIZZO ALESSANDRO (OLIMPIC 1971)
CAMPICIANO EDOARDO (POLIS. PIEVE LIGURE)
BENZYANE HERRERA I. (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)
DRONTI FEDERICO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
POLANI MANUEL (BRU.BORG.LUX)
BUSI MORRIS (PANCHINA)
ALBANESE GABRIELE (VALSECCA SPORT & FUN)
GRUTTA MARCO (VOLTRI 87)
AMMONIZIONE (VII INFR)
FILIPELLI LUCA (ATLETICO CASARZA LIGURE)
MANGIATORDI DAVIDE (BORGO INCROCIATI)
MAZZOTTI SAMUEL (BORGORATTI)
BROSO FRANCESCO (DINAMO SANTIAGO)
CAMOIRANO LUCA (PRIARUGGIA G.MORA)
MAGGIORA ANDREA (PRIARUGGIA G.MORA)
PERRONE EDOARDO (VIRTUS DON BOSCO)
AMMONIZIONE (VI INFR)
FORLANI MANUEL (BORGO INCROCIATI)
SPECCHIA SAMUELE (BORGO RAPALLO 98)
FERRARI LEONARDO (CADIMARE CALCIO)
OBINO LUCA (GOLIARDICA GENOVESE 1967)
ARRU LORENZO (POLIS. PIEVE LIGURE)
CAFIERO LORENZO (POLIS. PIEVE LIGURE)
AVANZINO ANDREA (TORRIGLIA 1977)
MATAROZZO MATTEO (TORRIGLIA 1977)
DONDERO MATTEO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)
AMMONIZIONE (III INFR)
BAGNASCO LUCA (ATLETICO CASARZA LIGURE)
CANELLA FRANCESCO (BORGO RAPALLO 98)
FERRARI MICHELANGELO (BRU.BORG.LUX)
BELATTI FABIO (CADIMARE CALCIO)
SANGUINETI FEDERICO (CASARZA LIGURE)
BRIZZOLARA MARCO (COGORNESE)
ABBADUTO MICHAEL (DINAMO SANTIAGO)
ARENA MANUEL RICCARDO (FORZA E CORAGGIO)
BARTOLETTI CHRISTIAN (RIOMAIOR 1965)
VELEZ MONTOYA JUAN CAMILO (RIOMAIOR 1965)
DIMORO SIMONE (VALSECCA SPORT & FUN)
GERMI FILIPPO MARIO (VALSECCA SPORT & FUN)
PIZZELLA ANDREA (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)
SIRI ROBERTO (VIRTUS DON BOSCO)
BODRATO EUGENIO (VOLTRI 87)
AMMONIZIONE (II INFR)
GANDOLFI LORENZO (AUDACE CAMPOMORONE)
PONS RICCARDO (BORGO RAPALLO 98)
MAZZOTTI JORDAN (BORGORATTI)
NACLERIO NICOLA (CADIMARE CALCIO)
PORTOGHESE LUCA (CALCIO POPOLARE SPEZIA)
BOCCIARDO MATTEO (CASARZA LIGURE)
ADORNO NICOLO (G.S. GRANAROLO)
ORCIUOLI DAVIDE (GOLIARDICA GENOVESE 1967)
DALESSIO CLEMENTI FILIPPO (POLIS. PIEVE LIGURE)
GIULIANI TOMMASO (PRIARUGGIA G.MORA)
VILLA FILIPPO (RIOMAIOR 1965)
GNOCCHI FRANCESCO (SAN LORENZO DELLA COSTA)
DI FRANCISCA MATTEO S. (VALSECCA SPORT & FUN)
MORDEGLIA NICOLO (VIRTUS DON BOSCO)
AMMONIZIONE (I INFR)
IANNICELLA MATTIA (CELLA 1956)
POLLAROLO FRANCESCO (OLIMPIC 1971)
FINOTTI GABRIELE (PRIARUGGIA G.MORA)
VILLARROEL MASSARD NICOLAS J. (PRIARUGGIA G.MORA)
ANGOTTI MATTIA (TORRIGLIA 1977)
PAPINI BERTELLI STEFANO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)
MAGRI ROBERTO (VOLTRI 87)
GARE DEL 8/ 3/2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
DIRIGENTI
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 26/ 3/2026
RACO FABIO (VENTIMIGLIACALCIO)
AMMONIZIONE (III INFR)
LUCIA ALESSIO (OLD BOYS RENSEN)
AMMONIZIONE (I INFR)
LONGO MANLIO (ALTARESE 1929)
PASTORINO ROBERTO (SPERANZA 1912 F.C.)
GERUNDO MARIO (VELOCE 1910)
SERPE PAOLO (VENTIMIGLIACALCIO)
ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 26/ 3/2026
DELLA MAGGIORA LUCA (CEPARANA CALCIO)
VACCAREZZA ANDREA (MAROLACQUASANTA)
MOLINARO GIANLUCA (QUILIANO&VALLEGGIA)
ONEGLIO LUCA (VENTIMIGLIACALCIO)
AMMONIZIONE (VI INFR)
CILIONE DAMIANO (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)
AMMONIZIONE (III INFR)
VINDIGNI DANILO (GOLFO DIANESE 1923)
AMMONIZIONE (II INFR)
MOLINARO GIANLUCA (QUILIANO&VALLEGGIA)
AMMONIZIONE (I INFR)
GRISERI ALESSANDRO (ONEGLIA CALCIO)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE
PELAGALLI TOMMASO (SPERANZA 1912 F.C.)
Al 50 st colpiva volontariamente con un pungo un avversario senza provocare conseguenze lesive, quindi, alla notifica del provvedimento di espulsione tentava di colpire il ddg senza affondare convintamente il colpo e di fatti senza attingerlo anche grazie ad una repentina mossa del ddg medesimo. Sanzione ridotta per le scuse presentate a fine gara.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
PRUDENTE GIACOMO (CISANO)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)
GRECO DAVIDE (ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
DE COL IVAN (ANDORA 1966)
AVIGNONE ROCCO MARIA (GOLFO DIANESE 1923)
NARDINI TATIANO (IRON FOX AMEGLIESE)
GIAMPIERI MATTIA (LERICI F.C.)
TARASENKO NIKITA (PEGLIESE)
GERACI MATTEO (RABONA VIA DELLACCIAIO)
MOSCHILLO MARCO (RABONA VIA DELLACCIAIO)
MARINO DAVIDE (ROSSIGLIONESE)
MUKAJ MATTEO (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)
VALLE PIETRO (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)
ALO SIMONE (SPERANZA 1912 F.C.)
FAVARA MATTEO (VELOCE 1910)
PANUCCI DAVIDE (VELOCE 1910)
LODOVICI NICOLO (VENTIMIGLIACALCIO)
SCHILLACI MATTIA (VIRTUS SANREMESE CALCIO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
CASSATA LORENZO (ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA)
LO SICCO ANDREA (ANDORA 1966)
BIANCHERI LUCA (BORDIGHERA SANT AMPELIO)
QUARTIERI TOMMASO (BORGHETTO 1968)
CALIZZANO RICCARDO (CAMPESE F.B.C.)
SIRI MANUEL AGOSTINO (CENGIO)
OGNJANOVIC MATTEO (DEGO CALCIO)
BOCCARDI LEONARDO (IRON FOX AMEGLIESE)
DEGL INNOCENTI LEONARDO (OLD BOYS RENSEN)
PICCARDO MATTEO (OLD BOYS RENSEN)
PINNA MATTEO (OLD BOYS RENSEN)
BOVE ROBERTO (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)
TESTI JACOPO (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)
PELAGALLI TOMMASO (SPERANZA 1912 F.C.)
ENZI FABIO (VELOCE 1910)
MARZANO GIOELE (VELOCE 1910)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
CARIATI DOMENICO (CEPARANA CALCIO)
SETTI DAVIDE (CISANO)
BRIGNONE ANDREA (DEGO CALCIO)
MARINI GIACOMO (DEGO CALCIO)
SHQYPI LORENC (LERICI F.C.)
EMINENTE GIORGIO (MAROLACQUASANTA)
SADIKU LEON (QUILIANO&VALLEGGIA)
AMMONIZIONE (VII INFR)
COMI LORENZO (CAMPOROSSO)
TERMINELLO ALESSANDRO (CEPARANA CALCIO)
BERTOLI NICOLO (GOLFO DIANESE 1923)
PIPPIA ANDREA (ONEGLIA CALCIO)
ARCIDIACONO ALESSIO (ROSSIGLIONESE)
CASSINI VALENTINO (VENTIMIGLIACALCIO)
AMMONIZIONE (VI INFR)
FRANCO RICCARDO (ANDORA 1966)
OLIVERI DARIO (CAMPESE F.B.C.)
OLIVERI EMANUELE (CAMPOROSSO)
ROSSO RICCARDO (OSPEDALETTI CALCIO)
ALPHA GALLO OUMAR (RABONA VIA DELLACCIAIO)
MARCHELLI DIEGO (ROSSIGLIONESE)
SARPA EMANUELE (ROSSIGLIONESE)
SALIS ALESSIO (VELOCE 1910)
BASTITA MATTEO (VENTIMIGLIACALCIO)
AMMONIZIONE (III INFR)
SAINO RICCARDO (ALTARESE 1929)
GAROFALO MATTIA (CISANO)
GATTUSO SIMONE (CISANO)
FIORINI GIACOMO (MAROLACQUASANTA)
GARETTO ANDREA (OLD BOYS RENSEN)
PISCHE ALESSIO (PEGLIESE)
PASTORINO NICOLO (ROSSIGLIONESE)
CARPARELLI MARCO (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)
BRUZZONE FRANCESCO (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)
ODDERA ALBERTO (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)
FANCELLU FABIO (SPERANZA 1912 F.C.)
AMMONIZIONE (II INFR)
CENTO RICCARDO (BORDIGHERA SANT AMPELIO)
RIZZO MATTEO GIORGIO (CENGIO)
SANTANELLI ALESSANDRO (CISANO)
GARIBOTTI SILVIO (MAROLACQUASANTA)
HASANAJ INDIOS (ONEGLIA CALCIO)
NEGRO PIETRO (ONEGLIA CALCIO)
GRIPPO DAVIDE (QUILIANO&VALLEGGIA)
GLORIA LORENZO (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)
VALLARINO CRISTIAN (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)
AMMONIZIONE (I INFR)
ALESSI FLAVIO (ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA)
GIORDANO CLAUDIO (ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA)
CANEPA EMANUELE (CAMPESE F.B.C.)
CUCUZZA GABRIELE (GOLFO DIANESE 1923)
BARBIERI LEONARDO (LERICI F.C.)
FONTANA MATTEO (QUILIANO&VALLEGGIA)
VELAJ ENEA (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)
CERTOMA NICCOLO (SPERANZA 1912 F.C.)
ESPOSITO MATTEO (SPERANZA 1912 F.C.)
DODARO MARCO (VENTIMIGLIACALCIO)
REA ALFONSO (VENTIMIGLIACALCIO)