Calcio | Serie D. Inizia finalmente la Viareggio Cup per la Rappresentativa, come cambia il girone dopo il ritiro del Future Prosoccer

È il giorno del debutto per la Rappresentativa Under 18 di Serie D alla Viareggio Cup. La selezione guidata da Giuliano Giannichedda scenderà in campo oggi pomeriggio, giovedì 12 marzo alle ore 14.30, allo Stadio Benelli contro l’Academy Potey Keahson.

Il cammino della formazione della Lega Nazionale Dilettanti nella storica competizione giovanile si presenta però con una formula diversa dal previsto. La mancata presentazione della squadra nigeriana Future Prosoccer ha infatti ridotto il Girone 4 a un triangolare.

La Rappresentativa Serie D farà quindi il suo esordio proprio contro la formazione ivoriana, che nella prima gara del raggruppamento ha pareggiato 2-2 con l’Athletic Palermo. La partita sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti.

Il cambiamento nel programma ha concesso allo staff tecnico una giornata supplementare di lavoro. La selezione ha sfruttato il tempo a disposizione per svolgere un’ulteriore seduta di allenamento, utile per affinare gli automatismi di una squadra che, a differenza dei club partecipanti, si ritrova con margini di preparazione molto ridotti.

Tutti i 23 giocatori convocati sono in buone condizioni e disponibili per la sfida odierna.

Il primo incontro del gruppo si è concluso con un pareggio tra Athletic Palermo e Potey Keahson, risultato che mantiene la classifica ancora aperta in vista dell’esordio della Rappresentativa.



Risultati

1ª giornata – 10 marzo

Athletic Palermo – Academy Potey Keahson 2-2

Rappresentativa Serie D – Future Prosoccer annullata

Classifica

Athletic Palermo 1, Potey Keahson 1, Rappresentativa Serie D 0*

*una partita in meno



Il calendario della Rappresentativa

Oggi, 12 marzo – ore 14.30

Rappresentativa Serie D – Academy Potey Keahson

Stadio Benelli, Lido di Camaiore

14 marzo – ore 14.30

Rappresentativa Serie D – Athletic Palermo

Centro Sportivo Centro Sportivo Berni



I convocati

Portieri: Butano (Ghiviborgo), Della Rocca (Trastevere), Maddalon (Varesina).

Difensori: Meriggi (Pro Sesto), Costa Pisani (Pistoiese), Tony (Legnago), Del Pin (Vigor Lamezia), Puccio (Union Clodiense), Soumah (Tau Altopascio), Lo Iacono (Flegrea Puteolana).

Centrocampisti: Galeota (Aquila Montevarchi), Jassey (Chievoverona), Agogliati (Oltrepò), Di Lauro (Ischia), Penta (Lentigione), Barbini (Orvietana), Greco (Milazzo).

Attaccanti: Galastri (Aquila Montevarchi), Pigato (Gozzano), Sall (Nardò), Di Nella (Club Milano), Fantoni (Terranuova Traiana), Sorace (Martina).

Selezionatore: Giuliano Giannichedda.