Giudice Sportivo | Eccellenza. Assenze di lusso per le quattro savonesi

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA
GARE DEL 8/ 3/2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
AMMENDA
Euro 150,00 BUSALLA CALCIO
per la condotta dei propri sostenitori i quali alla segnatura della propria squadra al 47 st rivolgevano al AA1 espressioni ingiuriose.
Euro 100,00 MILLESIMO CALCIO
Per la condotta dei propri sostenitori i quali prima dell’inizio della gara facevano esplodere alcuni fuochi d’artificio fuori dal tdg e altri a fine gara
DIRIGENTI
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 26/ 3/2026
FELICIELLO MODESTINO (PIETRA LIGURE 1956)
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 19/ 3/2026
LEONCINI SERGIO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
AMMONIZIONE (II INFR)
FELICIELLO MODESTINO (PIETRA LIGURE 1956)
ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 23/ 4/2026
CAVERZAN ANDREA (SPORTING TAGGIA SANREMO)
Al 50 st rivolgeva alla terna espressioni gravemente ingiuriose e irriguardose.
SQUALIFICA FINO AL 9/ 4/2026
BONETTI DAVIDE (BUSALLA CALCIO)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
PALERMO DAVIDE (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
CAVERSAN ANDREA (SPORTING TAGGIA SANREMO)
AMMONIZIONE (VII INFR)
MACCHIA FABIO (MILLESIMO CALCIO)
AMMONIZIONE (II INFR)
GALLOTTI MATTEO (ATHLETIC CLUB ALBARO)
GIRGENTI DAVIDE (CARCARESE)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
FRANCESIA BERTA FEDERICO (BUSALLA CALCIO)
SOGNO SANTIAGO (PIETRA LIGURE 1956)
BARACCO LUCA (SPORTING TAGGIA SANREMO)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
PANEPINTO FABIO (BUSALLA CALCIO)
LIPANI SIMONE (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
PILI FILIPPO (PIETRA LIGURE 1956)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)
GUALTIERI MATTEO (MILLESIMO CALCIO)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
DAMONTE LORENZO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
OTTOBONI GIACOMO (BUSALLA CALCIO)
STABILE ALESSIO (BUSALLA CALCIO)
BERRETTA FRANCESCO (CARCARESE)
CHIARLONE MARCO (CARCARESE)
GADAU GIOVANNI (MILLESIMO CALCIO)
DI LORENZO MATTEO (SAN FRANCESCO LOANO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
GENDUSO ANDREA (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
MAZZOLA ANDREA VINCENZO (FEZZANESE)
SCIACCALUGA FEDERICO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
COMPAGNONE MARCO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
DOMINICI ENRICO (PIETRA LIGURE 1956)
DE RIGO MATTIA (RIVASAMBA H.C.A.)
CAUTERUCCIO BRANDO (SAN FRANCESCO LOANO)
AMMONIZIONE (VII INFR)
FACELLO LORENZO (MILLESIMO CALCIO)
GASCO GIACOMO (PIETRA LIGURE 1956)
RIMONDO TOMMASO (SAN FRANCESCO LOANO)
PEIRANO LORENZO (SPORTING TAGGIA SANREMO)
AMMONIZIONE (VI INFR)
CALCAGNO ANDREA (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
CAVALLI GIACOMO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
ZAMPANO GIUSEPPE MARCO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
INSOLITO ANTONIO GABRIEL (PIETRA LIGURE 1956)
AMMONIZIONE (III INFR)
DI LISI SIMONE (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
BONIFAZIO MATTEO (SAN FRANCESCO LOANO)
SAKHI AMINE (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
VENTURA DANIELE (ATHLETIC CLUB ALBARO)
PICCARDO ANDREA (BUSALLA CALCIO)
FASSONE FEDERICO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
CARLUCCI SIMONE (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
CELELLA THOMAS (SPORTING TAGGIA SANREMO)
AMMONIZIONE (II INFR)
AGOSTINO NICOLO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
BARONI LUCA (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
PRATO FABIO (CARCARESE)
CESARINI ALESSANDRO (FEZZANESE)
RIZZO LUCA (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
AGATE ANDREA (SAN FRANCESCO LOANO)
AUTERI ALESSIO (SAN FRANCESCO LOANO)
COLANTONIO LUCA (SPORTING TAGGIA SANREMO)
AMMONIZIONE (I INFR)
RENNA SIMONE (ATHLETIC CLUB ALBARO)
BROVIDA GABRIELE (CARCARESE)
CARASTRO LEONARDO (SAN FRANCESCO LOANO)
PIROZZI JORDI (VOLTRESE VULTUR SSDARL)