Atletica Val Lerrone. Trasferta doppia tra Monte Carlo e Cairo Montenotte. Oro ai provinciali per Bavosio e De Vita (FOTO)

Doppio impegno in pista per l'Atletica VAL Lerrone, in trasferta mercoledì scorso a Monte Carlo per partecipare alla Giornata dell'Atletica Monegasca, ma anche a Cairo Montenotte dove conquista la medaglia d'oro grazie alla prova di Saverio Bavosio, categoria Senior che, sui 5000, si impone con il tempo di 16' 02", al Campionato Provinciale CSI. Sul gradino più alto anche Gabriele Di Vita nei 3000. Buona la prestazione Chiara Memme sulla stessa distanza.