Calcio, QUiliano&Valleggia, il benvenuto di Pastorelli a Vitellaro: "Gli auguro i migliori risultati, un grazie particolare a Giorgio Landucci"

Anche il presidente della Polisportiva Quiliano, ha voluto dare il benvenuto ad Antonio Vitellaro, da pochi giorni nuovo presidente del Quiliano&Valleggia. Il pensiero, però, corre però contemporaneamente a Giorgio Landucci, reduce da un lustro al vertice del club comunque ricco di soddisfazioni.

"Come presidente della Polisportiva Quiliano - spiega Pastorelli - voglio dare il benvenuto al nuovo presidente del settore calcio Vitellaro augurando a lui e al suo team i migliori risultati sportivi e sociali.

Pur sapendo che Landucci resterà in società con un incarico importante non posso fare a meno di ringraziare pubblicamente lui e il suo gruppo dirigente per il grande lavoro svolto nei suoi 5 anni di presidenza.

Giorgio ha rilevato la società in una fase delicata del sodalizio dove addirittura non sapevamo se iscrivere la prima squadra alla prima categoria e con il settore giovanile completamente azzerato, oggi lascia in eredità quasi 200 ragazzi del settore giovanile iscritti".