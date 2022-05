Serve ancora un piccolo passo per il Rivasamba per poter festeggiare la salvezza, ma è palese il peso del successo di ieri pomeriggio in casa del Pietra Ligure.

Il tecnico orange, David Del Nero, si è complimentato con gli avversari biancocelesti, sottolineando al contempo i grandi passi avanti messi a segno dai suoi ragazzi nell'arco delle ultime settimane.